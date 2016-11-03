Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





На стадіоні "Сокіл" відбулася міська спартакіада допризовної молоді, присвячена Дню захисника України. У першому етапі юнаки змагалися в трьох видах з бігу на 100 м,1000 м, метання гранати. В особистій першості переможцями та призерами стали: з бігу на 100 м: Максим Хробак (Сокальська гімназія) з результатом 11,7 сек; Ігор Грисюк 12,1 сек. та Денис Томашівський (Сокальська СШ №3) 12,1 сек. З бігу на 1000 м: Дмитро Малевський (Жвирківська ЗШ) з результатом 3 хв.12,5 сек., гімназисти Віталій Демчук та Максим Хробак з результатами 3 хв.12,6 сек. та 3 хв.13 сек. З метання гранати: Ростислав Ковальчук (Сокальська СШ №3) з результатом 48 м 70 см, Віталій Демчук (Сокальська гімназія) з результатом 47 м 48 см, Іван Терехов (Сокальська ЗШ №4) з результатом 45 м 98 см.

У багатоборстві до трійки найкращих увійшли гімназисти Максим Хробак та Віталій Демчук, відповідно набравши 2326 та 2242 очок та Ігор Грисюк (Сокальська СШ №3) 1539 очок.

У командній першості, де змагалися по п`ять допризовників, переможцями стали з бігу на 100 м Сокальська гімназія імені Олега Романіва (3682 очки) Сокальська ЗШ №4 (2740 очок) та Жвирківська ЗШ (2593 очка); з бігу на 1000 м: Сокальська гімназія імені Олега Романів (4004 оч.), Жвирківська ЗШ (2792 оч.) та Сокальська ЗШ №4 (2641 оч.); з метання гранати: Сокальська СШ №3 (596 оч.), Сокальська гімназія імені Олега Романіва (496 оч.) та Сокальська ЗШ №4 (484 оч.).

За підсумками трьох видів програми лідирує команда Сокальської гімназії імені Олега Романіва (8182 оч.), друге місце Сокальська ЗШ №4 (5865 оч.) і третє Жвирківська ЗШ (5453 оч.).

Другий етап спартакіади відбувся в кінці жовтня у Сокальській ДЮСШ "Соколяни", де юнаки змагалися у плаванні на 50 м та підтягуванні на перекладині.

Переможці та призери в особистих змаганнях нагороджені медалями та грамотами міського центру фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх".

Спартакіада проводилась за сприяння Сокальського районного військового комісаріату, відділів освіти, молоді та спорту Сокальської РДА, районної організації політичної партії "Громадянська позиція” та осередку громадської організації "Товариство українських офіцерів" у Сокальському районі.

Ярослав ТАРАСЮК,

директор Сокальського міського центру фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх".