Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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На території Сокальщини проводяться турніри з гирьового спорту серед молоді
Турніри проводяться на території сіл Ільковичі, Стенятин, Свитазів з метою популяризації та залучення молоді до занять з гирьового спорту.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Інші види спорту
Інші види спорту
На території Сокальщини проводяться турніри з гирьового спорту серед молоді

На території Сокальщини проводяться турніри з гирьового спорту серед молоді
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

В 1954 році палкий прихильник спорту Орест Гурський започаткував заняття з важкої атлетики в с. Ільковичі. В 1968-69 рр. ставав чемпіоном і рекордсменом обласних змагань з важкої атлетики, виступаючи у легкій вазі до 67,5 кг. В секції з важкої атлетики займалось багато молоді з навколишніх сіл, які також показували непогані результати. Але самим здібним його вихованцем став Степан Онищук, який був переможцем районних і обласних змагань.

З 1986 року справу свого батька продовжив син Степан. В перший рік став срібним призером районних змагань, які проводились в с. Поториця. Він – срібний призер обласних змагань з важкої атлетики у вазі до 61,5 кг. В 1990ому, виступаючи в районних змаганнях в с. Варяж, зайняв друге місце. А через вісім років став бронзовим призером змагань з гирьового спорту, які проводились у Стенятині.

Степан Гурський започаткував, а його підтримала ДЮСШ «Буг», проведення традиційного турніру з гирьового спорту, присвяченого пам’яті його батька Ореста Гурського.

Турніри проводяться на території сіл Ільковичі, Стенятин, Свитазів з метою популяризації та залучення молоді до занять з гирьового спорту.

Василь СИДОР, директор ДБСШ «Буг».

Степан Гурський - важкоатлет з Ількович


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