Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

З вітальним словом до присутніх звернулася директор гімназії Любов Омеляш та начальник відділу молоді та спорту Сокальської РДА Андрій Мандрик.
Проведено багато спортивних заходів для учнів усіх класів: перетягування канату, підтягування, стрибки в довжину з місця, футбол, піонербол та гра «П'ятнашки». Також учні позмагались у спортивній вікторині.
Почесним гостем Олімпійського уроку була Олена Сусол – бронзовий призер чемпіонату Європи з тріатлону.
Мар’яна КОПЕЙКА, головний спеціаліст відділу молоді та спорту Сокальської РДА.