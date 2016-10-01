Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Олімпійський урок відбувся у Сокальській гімназії імені Олега Романіва
З вітальним словом до присутніх звернулася директор гімназії Любов Омеляш та начальник відділу молоді та спорту Сокальської РДА Андрій Мандрик.
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Збірна команда району з настільного тенісу взяла участь в обласному фізкультурно-масовому святі, з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту та початку Всеукраїнського олімпійського тижня, яке традиційно відбулось у місті Жовкві за участю представників влади, спортивної громадськості, уславлених олімпійців Львівщини
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Інші види спорту
Олімпійський урок відбувся у Сокальській гімназії імені Олега Романіва

Олімпійський урок відбувся у Сокальській гімназії імені Олега Романіва
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

З вітальним словом до присутніх звернулася директор гімназії Любов Омеляш та начальник відділу молоді та спорту Сокальської РДА Андрій Мандрик.

Проведено багато спортивних заходів для учнів усіх класів: перетягування канату, підтягування, стрибки в довжину з місця, футбол, піонербол та гра «П'ятнашки». Також учні позмагались у спортивній вікторині.

Почесним гостем Олімпійського уроку була Олена Сусол – бронзовий призер чемпіонату Європи з тріатлону.

Мар’яна КОПЕЙКА, головний спеціаліст відділу молоді та спорту Сокальської РДА.   


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