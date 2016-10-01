Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Інші види спорту Інші види спорту Олімпійський урок відбувся у Сокальській гімназії імені Олега Романіва Твитнуть Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29



З вітальним словом до присутніх звернулася директор гімназії Любов Омеляш та начальник відділу молоді та спорту Сокальської РДА Андрій Мандрик. Проведено багато спортивних заходів для учнів усіх класів: перетягування канату, підтягування, стрибки в довжину з місця, футбол, піонербол та гра «П'ятнашки». Також учні позмагались у спортивній вікторині. Почесним гостем Олімпійського уроку була Олена Сусол – бронзовий призер чемпіонату Європи з тріатлону. Мар’яна КОПЕЙКА, головний спеціаліст відділу молоді та спорту Сокальської РДА.

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