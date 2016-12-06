Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





Сьогодні і більярд і настільний теніс доступні кожному жителю України. Ви можете пограти в одну з цих ігор в спеціалізованих громадських місцях. Ви навіть можете обладнати під гру кімнату у вашому будинку, якщо на це у вас є вільна площа.

Історія розвитку більярду

У давні часи зіграти партію більярду могли тільки забезпечені верстви населення. Це була досить дорога гра.

Кажуть, що ця гра зародилася на території Азії. Звідки трохи пізніше була завезена в Англію. І саме в Англії її значно модернізували. Але ця гра все одно була дуже далека від сучасного більярда. Кулі в ній пересувалися по землі, столу ще не було.

Деякі історики вважають, що батьківщиною більярда є Франція. Існують документи в яких є інформація, що саме цю гру дуже любив грати Людовік (король Франції). І, до речі, популярність більярду почала зростати саме в період правління Людовика тринадцятого. Держава навіть почала заробляти на цій грі, більярдні столи встановлювали у багатьох громадських місцях.

У США цю гру привіз Колумб. Приблизно в цей же час гра з'явилася на території сучасної Росії.

Історія розвитку настільного тенісу

Ще в Давньому Римі існувала гра, яка називалася «тригон», її і можна вважати прототипом сучасного тенісу. Гра проходила на майданчику, в ній твердий куля не великих розмірів перекидали з боку в сторони.

Експерти пропонують нам кілька варіантів походження слова «теніс»:

- від англійської цифри десять «тен» - у цю гру грали 10 гравець: 5 з однієї сторони та 5 з іншого;

- від латинського слова «тенісу» - тасьма, стрічка (адже в цій грі використовується розділяє сітка);

-«тенез», що в перекладі з французької перекладається як «ось вам, беріть».

Перша гра, яка була дуже схожа на сучасний теніс з'явилася в шістнадцятому столітті в Англії. Документи в яких надруковані правила гри датовані 1834 роком. Спочатку ця гра була придумана для розваги, а вже трохи пізніше зайняла своє місце в спорті. М'яч з часом ставав все легше, а ракетки більш зручними. І вже починаючи з 1920 року гра з Англії поступово поширюється по світу.