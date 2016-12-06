Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Легка атлетика
Футбол
Інші види спорту
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
Представники прикордонних громад в рамках проекту Польща-Білорусь-Україна домовились про реалізацію чотирьох напрямків
17 листопада Сокальщину відвідала польська делегація у складі керівництва та самоврядників Підляського повіту Республіки Польща, бурмістрів та війтів, які об’єднані в асоціацію «Локальна група дій – Тигель долини Бугу». Їх тепло зустрічали голова Сокальської районної ради Микола Пасько та виконавчий директор Асоціації сільських та селищної рад Віктор Притулко.
Ярослав Плетінка – наймолодший сільський голова у Сокальському районі
У 22 роки він очолив Княжівську сільську раду минулої осені. І якщо раніше хтось у селі сумнівався, що у такому віці можна успішно «головувати», то зараз навіть ті, хто скептично поставились до його обрання, не мають чим йому дорікнути, бо зумів за рік виконати свої обіцянки.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Інші види спорту
Інші види спорту

Звідки до нас прийшли дві найпопулярніші ігри: більярд і настільний теніс?
Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30

Сьогодні і більярд і настільний теніс доступні кожному жителю України. Ви можете пограти в одну з цих ігор в спеціалізованих громадських місцях. Ви навіть можете обладнати під гру кімнату у вашому будинку, якщо на це у вас є вільна площа.

Історія розвитку більярду

У давні часи зіграти партію більярду могли тільки забезпечені верстви населення. Це була досить дорога гра.

Кажуть, що ця гра зародилася на території Азії. Звідки трохи пізніше була завезена в Англію. І саме в Англії її значно модернізували. Але ця гра все одно була дуже далека від сучасного більярда. Кулі в ній пересувалися по землі, столу ще не було.

Деякі історики вважають, що батьківщиною більярда є Франція. Існують документи в яких є інформація, що саме цю гру дуже любив грати Людовік (король Франції). І, до речі, популярність більярду почала зростати саме в період правління Людовика тринадцятого. Держава навіть почала заробляти на цій грі, більярдні столи встановлювали у багатьох громадських місцях.

У США цю гру привіз Колумб. Приблизно в цей же час гра з'явилася на території сучасної Росії.

Історія розвитку настільного тенісу

Ще в Давньому Римі існувала гра, яка називалася «тригон», її і можна вважати прототипом сучасного тенісу. Гра проходила на майданчику, в ній твердий куля не великих розмірів перекидали з боку в сторони.

Експерти пропонують нам кілька варіантів походження слова «теніс»:

- від англійської цифри десять «тен» - у цю гру грали 10 гравець: 5 з однієї сторони та 5 з іншого;
- від латинського слова «тенісу» - тасьма, стрічка (адже в цій грі використовується розділяє сітка);
-«тенез», що в перекладі з французької перекладається як «ось вам, беріть».

Перша гра, яка була дуже схожа на сучасний теніс з'явилася в шістнадцятому столітті в Англії. Документи в яких надруковані правила гри датовані 1834 роком. Спочатку ця гра була придумана для розваги, а вже трохи пізніше зайняла своє місце в спорті. М'яч з часом ставав все легше, а ракетки більш зручними. І вже починаючи з 1920 року гра з Англії поступово поширюється по світу.


Версія для друку
Інші публікації розділу Інші види спорту

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  