Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





Проходить чемпіонат Львівщини з волейболу серед дорослих команд. У вищій лізі чемпіонату Сокальщину представляють дві команди: у групі «А» – «Сокіл», у групі «Б» – волейболісти «Датського текстилю». Приємно зазначити вдалий дебют молодої команди «Датського текстилю», яка у гостях перемогла волейболістів з м. Новояворівська – 3:0 та с. Солонки – 3:1.

«Сокіл» три тури провів вдома, впевнено перемігши «Барком2» 3:1, Львівський «Сокіл» – 3:0 та «Єдність» (м. Броди) – 3:0

Наступний тур «Сокіл» проведе на виїзді, а «Датський текстиль» прийматиме команду з Борислава. Тож запрошуємо любителів волейболу підтримати волейболістів «Датського текстилю». Гра відбудеться у спортивному залі ДЮСШ «Соколяни» 4 грудня о 13.00 годині.

Роман ПЛЕТІНКА,секретар федерації волейболу.