Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Минулої неділі волейболісти «Датського текстилю» (на фото), які беруть участь у чемпіонаті Львівщини серед дорослих, перемогли команду з Борислава з рахунком 3:0. Наступний матч вони проведуть у Комарно.
Фото Василя СОРОЧУКА.