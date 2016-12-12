Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Інші види спорту Інші види спорту Сокальські волейболісти перемогли команду з Борислава Твитнуть Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30



Минулої неділі волейболісти «Датського текстилю» (на фото), які беруть участь у чемпіонаті Львівщини серед дорослих, перемогли команду з Борислава з рахунком 3:0. Наступний матч вони проведуть у Комарно. Фото Василя СОРОЧУКА.

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