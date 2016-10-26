Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 90-91 від 2016-10-13





В 1966 році з ініціативи відділу освіти Сокальського району була відкрита дитяча спортивна школа. Директором ДЮСШ був призначений Юрій Ганіткевич. Ця людина все своє життя віддала дітям, він хотів, щоб вони росли міцними і здоровими. Юрій Іванович був ініціатором будівництва плавального басейну. В 1974 році в школі запрацювало відділення плавання.

Першими тренерами школи стали: Р. М. Новацький – волейбол;•О. М. Кретів, В. Ф. Коханьчик – легка атлетика; В. Г. Дрига – баскетбол, А. В. та Е. І. Глуховецькі – плавання. Розпочалася творча робота з дітьми. І вже невдовзі учні Сокальської спортивної школи показали хороші результати на обласних змаганнях.

Проходить час і наші вихованці, закінчивши спортивні виші, повертаються сюди на тренерську роботу. Це – Г. С. Верхолюк, І. С. Віра, Р. М. Плетінка, Ю. А. Хтей, Ю. Я. Михайлевич, О. Є. Токаж, І. І. Лучкова, Я. Л. Тарасюк, М. М. Пікунова, В. Я. Гриців, Ж. В. Касьян, І. Я. Смулка, І. Сидоряк.

З 1979 року спортивну школу очолював Р. М. Новацький, його заступником стає В. Ф. Матвійчук. Чимало сил Роман Михайлович віддав для збереження та розвитку інфраструктури школи. Були проведенні капітальні ремонти спортивного залу та басейну. В ці роки хороших результатів добивається відділення волейболу. Команда волейболістів стає переможцем та призером обласних змагань, а учні 1973 року народження – вперше стають чемпіонами України свого віку. Естафету продовжують учні 1975 р. н., які тричі були чемпіонами України, а на Всесоюзних змаганнях стали срібними призерами. Вихованці Ігор Семенюк та Ігор Іванків, були скеровані в Київське училище, в складі збірної України стають чемпіонами Спартакіади СРСР.

В 1998 році Юрій Єрмаков в складі збірної України став срібним призером. Вихованці нашої школі – Іван Кліщ, Петро Семенюк, Ігор Іванків, Валентин Ковалів, Павло Сметанніков, Василь Хтей, Сергій Пащенко грали у командах супер та вищої ліги чемпіонату України. А вихованець Сергій Капелусь в складі Харківського «Локомотиву» став чемпіоном та володарем кубка України. Невдовзі, виступаючи у Польщі, Сергій – срібний призер та володар кубка Республіки Польщі. Багато років він був капітаном збірної України.

На базі спортивної школи з її вихованців створюється команда «Сокіл», яка бере участь у чемпіонаті України (друга ліга), та двічі стає бронзовим презером чемпіонату.

І зараз команди учнів ДЮСШ «Соколяни» є лідерами у Львівській області, а кращі беруть участь у чемпіонатах України «Дитяча ліга». У 2015 році трьох наших вихованців – Романа Савчука та Валентина Кулика, запросили у Київське училище фізичної культури, а Юрія Закорчевського – у Дніпропетровське. Вони виступають за команди цих міст у чемпіонаті України, Роман Савчук та Валентин Кулик стали срібними призерами, а Юрій Закорчевський – бронзовим.

Значних успіхів добиваються вихованці відділення легкої атлетики. За п’ятдесят років під керівництвом старшого тренера відділення Олени Кретів була підготовлена велика плеяда чемпіонів та призерів області та України. Їй допомагали у цьому у різні роки С. Я. Лапський, Я. Г. Скачко, О. С. Гурський, Г. Я. Єременко, М. М. Пікунова.

Кращі спортсмени цього відділення – це майстри спорту Василь Тетерко, Віктор Попішко, Артем Третяков, Віктор Штикало, Оксана Труш. Команда молодшого складу: Олександр Батюк, Ольга Навроцька, Олена Войтович, Людмила Горнофлюк, Василь Ярига, Ольга Руденко, Юрій Трофімчук, Богдан Мекелита, Оксана Райта. Гордістю школи є вихованка старшого тренера Олени Кретів Оксана Райта, яка у 2010 році на юнацьких олімпійських іграх, які проходили у Сінгапурі, здобула бронзову медаль. У 2015 році вихованець тренера Марії Пікунової Артем Матвєєв став дворазовим чемпіоном України зі стрибків у довжину. Наші легкоатлети успішно виступають на обласних змаганнях, захищаючи честь Сокальщини. А кращих учнів скеровують у Львівське училище фізичної культури.

Підвалини Сокальського баскетболу започатковував Віталій Дрига, який багатьом прищепив любов до цього виду спорту, на початках йому допомагали у цьому Ю. Д. Вуйцик, В. Д. Цитульський, Б. М. Васьків. Згодом тут працюють Я. Л. Тарасюк. Р. М. Шелемей, І. В. Хтей, М. І. Кореновський,•І. І. Лучкова, О. І. Лаговська, І. М. Петришак. Всі вони підготували багато переможців та призерів чемпіонату Львівської області, як серед дівчат так і хлопців. А кращі з них виступають за збірні Львівщини. Найкращі вихованки відділення – це Ірина Цепяк – майбутній майстер спорту, яка виступала за команди майстрів спорту України, Молдови, Польщі, Росії. Вона була сьомою на Чемпіонаті Європи. Соломія Кордупель виступала у вищій лізі чемпіонату України. Гордимося вихованцями відділення баскетболу – Ярославом Тарасюком та Мар’яною Копейкою. Вважаю, що завдяки їм, а вони працювали у відділі молоді та спорту РДА, Сокальський район 25 років посідає перше місце в області.

У вересні 1974 року в ДЮСШ відкрився басейн, і тут почали навчати дітей плаванню під керівництвом тренерів Андрія і Емми Глуховецьких. Вони підготували та виховали багато чемпіонів та призерів обласних та Всеукраїнських змагань. Серед них – майстер спорту Валерій Саватєєв, команда молодшого складу – Людмила Черничко, Микола Приходько, Євстахій Андрусів, Оксана Сапишин, Людмила Ковбасюк, Ольга Вавринюк, Михайло Дмитрук, Борис Левицький, Іван Саватєєв, Ігор Полохайло, Вадим Чмелик.

Нині у відділенні плавання працюють вже вихованці школи. Це В. Я. Гриців, Ж. В. Касьян, І. Я. Смулка, Я. І. Сидор, які продовжують роботу своїх наставників.

В школі склалися свої традиції: вшановуємо пам’ять тренерів, проводимо на їхню честь турніри. Це – легкоатлетичні турніри пам’яті Ю. І. Ганіткевича та С. Я. Лапського; баскетбольні – В. Г. Дриги; волейбольні – Г. С. Верхолюка, плавання – А. В. Глуховецького.

В цей ювілейний для школи рік хочу привітати всіх тренерів, які працювали та працюють, працівників технічного, медичного, обслуговуючого персоналу, учнів та випускників з 50річчям Сокальської спортивної школи. Міцного здоров’я, натхнення та терпимості у роботі, обдарованих дітей, а вихованцям – спортивних успіхів, нових подоланих вершин на спортивному Олімпі.

Роман ПЛЕТІНКА, директор ДЮСШ «Соколяни».