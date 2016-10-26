Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Вже вдев`яте відбувся легкоатлетичний турнір пам`яті першого директора Сокальської ДЮСШ "Соколяни" Юрія Ганіткевича, його організували тренери спортивної школи на чолі з Оленою Кретів та Марією Пікуновою. У змаганнях брали участь легкоатлети зі Львова, Червонограда, Нововолинська та Сокаля. Їх вітали директор Сокальської ДЮСШ "Соколяни" Роман Плетінка, тренер Олена Кретів, дочка Юрія Ганіткевича Оксана Проць. Цей турнір відбувся також завдяки колишнім колегам Юрія Ганіткевича, спонсорам: ПП “Ніка” (Марія Шамборовська), голові РО партії Солідарність” БПП (Олег Фенчин), підприємцю Світлані Кокотень, депутату міської ради Івану Пелипу та міському Центру фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх" (директор Ярослав Тарасюк). Юні спортсменипереможці отримали грамоти, медалі, сувеніри та солодощі.
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