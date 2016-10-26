Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Огляд
Турнір пам'яті Юрія Ганіткевича в Сокалі зібрав юнних спортсменів
Вже вдев`яте відбувся легкоатлетичний турнір пам`яті першого директора Сокальської ДЮСШ "Соколяни" Юрія Ганіткевича, його організували тренери спортивної школи на чолі з Оленою Кретів та Марією Пікуновою.
Геологорозвідувальні роботи: в чому їх суть?
Вивчення геологічних умов виконується спеціалістами геологами, а також, при потребі, можна звернутися за допомогою до маркшейдерів. Геологія визначається для різних потреб. У зв’язку з цим використовують різноманітні методи, які дозволяють максимально якісно та швидко отримати необхідні дані.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Інші види спорту
Інші види спорту
Турнір пам'яті Юрія Ганіткевича в Сокалі зібрав юнних спортсменів

Турнір пам'яті Юрія Ганіткевича в Сокалі зібрав юнних спортсменів
Стаття з випуску № 90-91 від 2016-10-13

Вже вдев`яте відбувся легкоатлетичний турнір пам`яті першого директора Сокальської ДЮСШ "Соколяни" Юрія Ганіткевича, його організували тренери спортивної школи на чолі з Оленою Кретів та Марією Пікуновою. У змаганнях брали участь легкоатлети зі Львова, Червонограда, Нововолинська та Сокаля. Їх вітали директор Сокальської ДЮСШ "Соколяни" Роман Плетінка, тренер Олена Кретів, дочка Юрія Ганіткевича  Оксана Проць. Цей турнір відбувся також завдяки колишнім колегам Юрія Ганіткевича, спонсорам: ПП “Ніка” (Марія Шамборовська), голові РО партії Солідарність” БПП (Олег Фенчин), підприємцю Світлані Кокотень, депутату міської ради  Івану Пелипу та міському Центру фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх" (директор Ярослав Тарасюк). Юні спортсменипереможці отримали грамоти, медалі, сувеніри та солодощі.

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