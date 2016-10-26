Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Легка атлетика
Футбол
Інші види спорту
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

[2016-10-01 08:20:17] Лилия Кроме Валерия Красицкого по этой ...

[2016-09-27 22:54:38] Андрій Це біда! ...

Огляд
Начмед батальйону «Київська Русь» Марічка - таким не дають орденів
Нині кожен в селі знає, коли зовсім погано, можна звертатися до українських військових медиків, і на відміну від місцевих, вони допоможуть без зайвих з'ясувань і нарікань про складнощі і відсутність препаратів.
Учні з Сокаля взяли участь у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі "Козацький гарт-2016"
Збірна команда Сокальської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №4 брала участь у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі школярів України "Козацький гарт-2016", який проходив у смт. Ворохта ІваноФранківської області з 16 по 18 вересня 2016 року.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Інші види спорту
Інші види спорту
Учні з Сокаля взяли участь у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі

Учні з Сокаля взяли участь у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі "Козацький гарт-2016"
Стаття з випуску № 92-93 від 2016-10-20

Збірна команда Сокальської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №4 брала участь у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі школярів України "Козацький гарт-2016", який проходив у смт. Ворохта ІваноФранківської області з 16 по 18 вересня 2016 року. У фестивалі взяла участь 21 команда з різних областей України. Наша команда гідно представила Львівську область та посіла ІІІ загальнокомандне місце.

Фестиваль "Козацький гарт-2016" став для учасників нашої команди незабутнім святом палких сердець, які обирають здоровий спосіб життя. Учасники команди знайшли багато нових друзів і гарно провели час. Ніколи не забудеться чисте повітря Карпатських гір, високі дерева, екскурсії по мальовничим місцям ІваноФранківщини, які дали можливість дітям доторкнутися до витоків історії українського народу, традицій та культури західних областей України.

Участь команди у змаганнях такого високого рівня була забезпечена фінансовою допомогою департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації та Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.

Адміністрація та батьківський комітет нашої школи висловлюють слова подяки за надану можливість участі у фестивалі такого рівня.

Ольга ЗАЯЦЬ,
педагог-організатор Сокальської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. №4.  


Версія для друку
Інші публікації розділу Інші види спорту

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  