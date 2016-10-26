Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 92-93 від 2016-10-20





Збірна команда Сокальської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №4 брала участь у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі школярів України "Козацький гарт-2016", який проходив у смт. Ворохта ІваноФранківської області з 16 по 18 вересня 2016 року. У фестивалі взяла участь 21 команда з різних областей України. Наша команда гідно представила Львівську область та посіла ІІІ загальнокомандне місце.

Фестиваль "Козацький гарт-2016" став для учасників нашої команди незабутнім святом палких сердець, які обирають здоровий спосіб життя. Учасники команди знайшли багато нових друзів і гарно провели час. Ніколи не забудеться чисте повітря Карпатських гір, високі дерева, екскурсії по мальовничим місцям ІваноФранківщини, які дали можливість дітям доторкнутися до витоків історії українського народу, традицій та культури західних областей України.

Участь команди у змаганнях такого високого рівня була забезпечена фінансовою допомогою департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації та Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.

Адміністрація та батьківський комітет нашої школи висловлюють слова подяки за надану можливість участі у фестивалі такого рівня.

Ольга ЗАЯЦЬ,

педагог-організатор Сокальської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. №4.