Голос Сокальщини - актуальні новини

В неділю в смт. Добротвір, Кам’янка–Буського району відбувся традиційний турнір з волейболу серед жіночих команд, присвячений третій річниці Революції Гідності, за участі команд з Вузлового, Сокаля, Червонограда та Добротвора.

До складу нашої команди увійшли Ольга Твердовська, Людмила Грабова, Марія Новосад, Оксана Зайцева, Яна Боровицька, Ірина Сідельник та Тетяна Стружук.

В результаті турніру третю сходинку п’єдесталу посіла команда з Вузлового, Сокальчанки – на другому і перемогу святкувала команда з м. Червонограда.