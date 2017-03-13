Голос Сокальщини - актуальні новини

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В Добротворі відбувся турнір з волейболу серед жіночих команд, присвячений третій річниці Революції Гідності
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Інші види спорту
В Добротворі відбувся турнір з волейболу серед жіночих команд, присвячений третій річниці Революції Гідності

В Добротворі відбувся турнір з волейболу серед жіночих команд, присвячений третій річниці Революції Гідності

В неділю в смт. Добротвір, Кам’янка–Буського району відбувся традиційний турнір з волейболу серед жіночих команд, присвячений третій річниці Революції Гідності, за участі команд з Вузлового, Сокаля, Червонограда та Добротвора.

До складу нашої команди увійшли Ольга Твердовська, Людмила Грабова, Марія Новосад, Оксана Зайцева, Яна Боровицька, Ірина Сідельник та Тетяна Стружук.

В результаті турніру третю сходинку п’єдесталу посіла команда з Вузлового, Сокальчанки – на другому і перемогу святкувала команда з м. Червонограда.

волейболістки з Сокаля на турнірі в Добротворі

волейболістки з Сокаля на турнірі в Добротворі

волейболістки з Сокаля на турнірі в Добротворі

волейболістки з Сокаля на турнірі в Добротворі

волейболістки з Сокаля на турнірі в Добротворі


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