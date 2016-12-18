Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Інші види спорту
Інші види спорту
В Сокалі проводилися змагання з кульової стрільби серед навчальних закладів

В Сокалі проводилися змагання з кульової стрільби серед навчальних закладів
Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14

З нагоди відзначення Дня Збройних Сил України за ініціативою міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та підтримки відділу освіти Сокальської райдержадміністрації, районного військкомату в стрілецькому тирі середньої школи ІІІІ ст. №4 відбулась особисто-командна першість з кульової стрільби серед навчальних закладів Сокальського навчального округу.

В особистих змаганнях перемогу здобув Микола Вець – учень СШ №4, друге місце посів Максим Гарасимчук, а на третьому – Олег Галів з гімназії ім. Олега Романіва.

Серед дівчат золоту медаль виборола Анастасія Хриплюк – учениця гімназії ім. О. Романіва, срібну медаль здобула Іванна Чорнобай зі Жвирківської СШ ІІІІ ст., а бронзову нагороду завоювала Аліна Гірна – учениця спеціалізованої школи №3.

В командній першості перемогу святкувала команда гімназії, честь якої захищали Анастасія Хриплюк, Олег Галів та Максим Гарасимчук (вчитель ДПЮ – А. Долівець), другу сходинку п’єдесталу завоювала команда Жвирківської СШ ІІІІ ст. в складі Іванни Чорнобай, Юрія Гориня та Анатолія Голубця (вчитель ДПЮ – В. Середюк), і на третій – команда середньої школи ІІІІ ст. №4 в складі Лілії Рудик, Олега Тріньки та Миколи Веця (вчитель ДПЮ – Р. Драган).

Під час проведення змагань представники районного військового комісаріату провели майстер клас щодо розбору і збору бойового автомату.
Проведенню змагань сприяла хороша підготовка стрілецького тиру та злагоджена робота суддівської колегії в складі Євгена Матвіїва та Мар’яни Копейки.

Переможці та призери змагань були нагороджені кубками, медалями, грамотами та вимпелами міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Юлія СОРОЧУК.

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