Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Інші види спорту Інші види спорту В Сокалі проходив чемпіонат області з баскетболу серед дівчат Твитнуть Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23



У залі ДЮСШ «Соколяни» проходив чемпіонат області з баскетболу серед дівчат 2002-2003 р. н. У ньому взяли участь команди міст Червоноград, Львів і Сокаль. Команда ДЮСШ «Соколяни» у складі Вікторії Марчук, Катерини Батіг, Марії Сакатюк, Ілони Дісси, Олі Лучкової, Юлі Шелест, Анастасії Трохим, Анастасії Моісеєвої, Наталії Харук, Мар’яни Опацької, Ната-лії Литвин, Марти Гахуляк посіла друге місце. Тренери – Ігор Петришак, Богдан Васьків. Ірина ЛУЧКОВА, старший тренер відділення баскетболу ДЮСШ «Соколяни».

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