Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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[2016-11-16 14:34:57] анна дуже класно ...

[2016-11-03 00:02:36] СОКАЛЬЧАНИН ТО ХЛОПЦІ ЗАГАРЯТИ, ПЕВНО, ПІШЛИ, ...

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Інші види спорту
Інші види спорту
В Сокалі проходив чемпіонат області з баскетболу серед дівчат

В Сокалі проходив чемпіонат області з баскетболу серед дівчат
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

У залі ДЮСШ «Соколяни» проходив чемпіонат області з баскетболу серед дівчат 2002-2003 р. н. У ньому взяли участь команди міст Червоноград, Львів і Сокаль. Команда ДЮСШ «Соколяни» у складі Вікторії Марчук, Катерини Батіг, Марії Сакатюк, Ілони Дісси, Олі Лучкової, Юлі  Шелест, Анастасії Трохим, Анастасії Моісеєвої, Наталії Харук, Мар’яни Опацької, Ната-лії Литвин, Марти Гахуляк посіла друге місце. Тренери – Ігор Петришак, Богдан Васьків.

Ірина ЛУЧКОВА, старший тренер відділення баскетболу ДЮСШ «Соколяни».


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