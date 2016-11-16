Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

У залі ДЮСШ «Соколяни» проходив чемпіонат області з баскетболу серед дівчат 2002-2003 р. н. У ньому взяли участь команди міст Червоноград, Львів і Сокаль. Команда ДЮСШ «Соколяни» у складі Вікторії Марчук, Катерини Батіг, Марії Сакатюк, Ілони Дісси, Олі Лучкової, Юлі Шелест, Анастасії Трохим, Анастасії Моісеєвої, Наталії Харук, Мар’яни Опацької, Ната-лії Литвин, Марти Гахуляк посіла друге місце. Тренери – Ігор Петришак, Богдан Васьків.
Ірина ЛУЧКОВА, старший тренер відділення баскетболу ДЮСШ «Соколяни».