Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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В Сокалі відбулася спартакіада серед інвалідів
Вже традиційно, 24 серпня, на стадіоні "Сокіл" у м. Сокаль відбулася Спартакіада серед членів районної асоціації інвалідів.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Інші види спорту
Інші види спорту
В Сокалі відбулася спартакіада серед інвалідів

В Сокалі відбулася спартакіада серед інвалідів
Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15

Вже традиційно, 24 серпня, на стадіоні "Сокіл" у м. Сокаль відбулася Спартакіада серед членів районної асоціації інвалідів. У змаганнях з бігу на 60 м., стрибків в довжину, бомбаскету, дартсу, шашок і шахів взяло участь 32 особи, які приїхали із сіл Забужжя, Шарпанці, селища Жвирка, а також із міст Сокаля та Червонограда.

Переможцями та призерами Спартакіади в різних видах стали Оксана Юськів, Ярослава Швед, Юлія Батюк,Тетяна Колтонюк, Тамара Вовченко, Марія Мельничук, Світлана Лопушанська, Христина Штикало, Наталя Ткачик, Олеся Баган, Марія Дегтярьова, Петро Вараниця, Дмитро Лучков, Володимир Мельничук, Олександр Бродюк, Василь Овдієнко, Андрій Філін та Антоній Стоницький.

Мар'яна КОПЕЙКА, головний спеціаліст відділу молоді та спорту Сокальської РДА.      


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