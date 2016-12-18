Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14





У Сокальській ДЮСШ «Соколяни» відбулися змагання з плавання та підтягування на перекладині за програмою міської спартакіади допризовної молоді.

В особистих змаганнях з плавання особисту перемогу здобув Ростислав Ковальчук (ЗШ ІІІІ ст. №3), друге місце посів Володимир Калитовський (ЗШ ІІІІ ст. №5), третім фінішував Іван Терехов (ЗШ ІІІІ ст. №4).

В підтягуванні переможцем став Віталій Мигаль (Жвирківська ЗШ ІІІІ ст.), другу сходинку посів Ігор Грисюк (CШ ІІІІ ст. №3), а Володимир Калитовський (ЗШ ІІІІ ст. №5) здобув бронзову медаль.

В командній першості в плаванні перемогу здобула команда спеціалізованої середньої школи ІІІІ ст. №3, яка набрала в сумі 3916 очок, другими були юнаки середньої школи ІІІІ ст. №5 – 2 605 очок, третє місце з сумою 2546 очок посіла команда Сокальської гімназії ім. Олега Романіва.

У підтягуванні перше місце вибороли юнаки Жвирківської СШ ІІІІ ст., які в сумі набрали 2455 очок, другою стала команда гімназії – 1950 очок, третє місце здобула команда спеціалізованої школи ІІІІ ст. №3, набравши 1900 очок.

За підсумками багатоборства з п’яти видів програми спартакіади (біг 100 м, 1000 м, метання гранати, плавання та підтягування) в особистому заліку перемогу святкував Максим Хробак (Сокальська гімназія ім. Олега Романіва) з результатом 3463 очки, срібну медаль здобув Ростислав Ковальчук (Сокальська спеціалізована школа ІІІІ ст. №3) – 2966 очки, і бронзову медаль з результатом 2829 очок виборов Віталій Демчук (Сокальська гімназія ім. Олега Романіва).

В командному заліку з багатоборства перемогу святкували юнаки гімназії, які набрали в сумі 12678 очок. Друге місце посіли юнаки Сокальської спеціалізованої школи ІІІІ ст. №3 з сумою 11211 очок, і третіми стали допризовники Жвирківської СШ ІІІІ ст.

Переможці та призери спартакіади нагороджені кубками, медалями, грамотами та вимпелами Сокальського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Ярослав ТАРАСЮК, директор Сокальського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для вcіх».