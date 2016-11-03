Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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В Сокалі відбувся волейбольний турнір імені Ярослава Чепіля
Два тижні учні шести шкіл змагались між собою. Перемогли юні волейболісти Сокальської ЗШ №4, другу сходинку посіли учні Сокальської СШ №3, третю Сокальської ЗШ №2.
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У приміщенні Благодійного Фонду «Карітас»-Сокаль було людно. Працівники Сокальського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) спільно з БФ «Карітас»Сокаль та відділом з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації організували захід до Міжнародного дня громадян похилого віку.
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Інші види спорту
В Сокалі відбувся волейбольний турнір імені Ярослава Чепіля

В Сокалі відбувся волейбольний турнір імені Ярослава Чепіля
Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27

Традиційно з ініціативи ДЮСШ "Соколяни" та друзів Ярослава Чепіля відбувся волейбольний турнір в його честь.

Два тижні учні шести шкіл змагались між собою. Перемогли юні волейболісти Сокальської ЗШ №4, другу сходинку посіли учні Сокальської СШ №3, третю  Сокальської ЗШ №2.

На урочистому нагородженні друзі Ярослава Чепіля зазначили, що він дуже любив волейбол, займався цим видом спорту у спортивній школі, грав за команду "Сокіл", був її президентом.

Команда-переможець отримала перехідний кубок, медалі та премію. А срібний та бронзовий призери  медалі та премії. Учасники турніру: команди Сокальської гімназії імені Олега Романіва, Сокальської ЗШ №5 та Забузької ЗШ теж відзначені преміями.

Також у цьому турнірі взяли участь дорослі. За третє місце боролись команди "Володар" та учні ДЮСШ "Соколяни". Переміг "Володар". У фінальній грі зустрілися команди "Сокіл" та "Датського текстилю". В напруженій боротьбі з рахунком 2:1 перемогу святкували гравці "Датського текстилю", яких нагородили кубком.

Роман ПЛЕТІНКА,
секретар федерації волейболу.


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