Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27





Традиційно з ініціативи ДЮСШ "Соколяни" та друзів Ярослава Чепіля відбувся волейбольний турнір в його честь.

Два тижні учні шести шкіл змагались між собою. Перемогли юні волейболісти Сокальської ЗШ №4, другу сходинку посіли учні Сокальської СШ №3, третю Сокальської ЗШ №2.

На урочистому нагородженні друзі Ярослава Чепіля зазначили, що він дуже любив волейбол, займався цим видом спорту у спортивній школі, грав за команду "Сокіл", був її президентом.

Команда-переможець отримала перехідний кубок, медалі та премію. А срібний та бронзовий призери медалі та премії. Учасники турніру: команди Сокальської гімназії імені Олега Романіва, Сокальської ЗШ №5 та Забузької ЗШ теж відзначені преміями.

Також у цьому турнірі взяли участь дорослі. За третє місце боролись команди "Володар" та учні ДЮСШ "Соколяни". Переміг "Володар". У фінальній грі зустрілися команди "Сокіл" та "Датського текстилю". В напруженій боротьбі з рахунком 2:1 перемогу святкували гравці "Датського текстилю", яких нагородили кубком.

Роман ПЛЕТІНКА,

секретар федерації волейболу.