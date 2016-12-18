Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14





Серед учнівської молоді (дівчата) переможцем та призерами стали: перше місце – Вікторія Марчук, друге – Анастасія Собчук, третє – Соломія Собчук (усі – ЗСШ №4). Серед юнаків найсильнішими були: Юрій Приймак (ЗСШ №4), Василь Гук і Петро Шепелюк (с. Тудорковичі). Серед жінок перемогу здобула Ірина Краснова, друге місце посіла Світлана Ксьонжик, третє – Мар’яна Копейка.

У віковій групі 18-39 років (чоловіки) першим був Олег Пагула, друге та третє місця відповідно зайняли Андрій Лєпьохін та Юрій Баранський.

А ось серед ветеранів перемогу здобув Володимир Данилюк, другим був Андрій Салига, третім – Микола Поліщук.

Переможці та призери нагороджені медалями, грамотами та вимпелами Сокальського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Ярослав ТАРАСЮК.