Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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У Львові відбувся міжнародний півмарафон Grand Prix Lviv Half Marathon 2016
Любителів бігу не відлякала чимала дистанція – 21 км. Маршрут півмарафону було не випадково прокладено історичними вулицями міста. Це, поперше, красиво, а подруге – туристично привабливо.
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Інші види спорту
У Львові відбувся міжнародний півмарафон Grand Prix Lviv Half Marathon 2016

У Львові відбувся міжнародний півмарафон Grand Prix Lviv Half Marathon 2016
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

6 листопада у Львові відбулося свято витримки, сили духу та спортивного натхнення. Не зважаючи на несприятливу погоду, адже в цей день у Львові йшов дощ, відбувся масштабний міжнародний півмарафон Grand Prix Lviv Half Marathon 2016.

Любителів бігу не відлякала чимала дистанція – 21 км. Маршрут півмарафону було не випадково прокладено історичними вулицями міста. Це, поперше, красиво, а подруге – туристично привабливо.

Кількість учасників вражає – 1300 бігунів з різних міст України та інших країн. Були учасники з Польщі, Білорусії, Англії, Німеччини, Франції, Бельгії, Голландії, Китаю та інших держав. У змаганнях брали участь як професійні спортсмени, так і просто активні люди різного віку. Загалом, учасники мали змогу спробувати свої сили на дистанціях 21, 10, 5 і 2 км. Дітям пропонували – 1000, 500 і 100 м. Урочистий старт змаганням дав міський голова Львова – Андрій Садовий.

На старт головної дистанції – 21.0975 км вийшло 600 бігунів. Спортсмени долали маршрут півмарафону в одне коло історичним центром міста.
Приємно зазначити, що у цій спортивній події взяла участь і спортсменка нашого клубу «ВЕЛОСОКАЛЬ» – майстер спорту України – Олена Сусол. У своїй віковій категорії (23•29 р.) з 38 суперниць Олена прибігла на фініш третьою, показавши час 1.44.31, вона лише 15 сек програла другому місяцю. Переможницею цієї категорії стала Анна Міхель з Києва (1:35:31), а срібною призеркою – Євгенія Сердюк з Білої Церкви (1:44:15).

Клуб «ВЕЛОСОКАЛЬ» щиро вітає Олену з хорошим результатом і бажає ще не раз прославляти наш клуб «ВЕЛОСОКАЛЬ» і Сокальщину.

Володимир ДРОБІТ, президент клубу «ВЕЛОСОКАЛЬ».


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