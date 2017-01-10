Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Впродовж трьох днів з 19 по 21 січня у Львові проходитимуть змагання з кінного спорту «Відкритий чемпіонат ДЮСШ «Буревісник» Різдво-2017».
Про це повідомили у Федерації кінного спорту Львівської області.
Впродовж трьох днів вихованці ДЮСШ з кінного спорту «Буревісник», кінноспортивного клубу «Вікторія», «Кайзервальд» вперше цьогоріч змагатимуться у різних дисциплінах кінного спорту в закритому манежі.
Загалом, взяти участь у змаганнях зголосилося понад 40 вершників. Розпочнеться чемпіонат завтра, 19 січня з манежної їзди. Як розповіла, директор ДЮСШ «Буревісник» Оксана Гут, завтра випробовуватимуть свої навики в управлінні конем, і досвідчені вершники, і діти, які займаються кінним спортом до 2 років. А вже в п’ятницю 20 січня, та суботу 21 січня, вершники зі своїми кіньми долатимуть маршрути перешкод та змагатимуться на швидкість та чистоту проходження маршруту. Закінчиться кінний чемпіонат виступом дітей-вихованців ДЮСШ «Буревісник» та КСК «Вікторія» у кінному вертепі, 21 січня. Тож Федерація кінного спорту Львівської області та спортсмени-вершники запрошують усіх охочих насолодитися видовищем кінноспортивних змагань та подивитися незабутній та унікальний кінний вертеп у виконанні дітей та їхніх коників. Початок змагань о 9 год ранку, вул. Стрийська, 119 А, вхід вільний.
Розклад змагань:
Четвер, 19 січня 2017 року.
1. Двоборство, манежна їзда, тест А 1*.
2. Попередній приз, юніори.
3. Особистий приз, юнаки.
4. Попередній приз В, діти.
5. Їзда 1.5, діти, без галопу, для дітей 1-2 року навчань.
П’ятниця, 20 січня 2017 року.
Конкур (подолання перешкод).
1. 50 см, діти.
2. 80 см, відкритий клас, таблиця А з урахуванням часу.
3. 90 см, відкритий клас, таблиця А з урахуванням часу.
4. Двоборство, 90 см.
Субота, 21 січня 2017 року.
1. Маршрут №4, 70 см, діти.
2. Маршрут №5, 80 см відкритий час, таблиця А з урахуванням часу.
3. Маршрут №6, 100 см, таблиця А з перестрибуванням.
4. Після проведення церемонії нагородження, Вертеп за участю вихованців ДЮСШ «Буревісник», КСК «Вікторія».
З повагою, Федерація кінного спорту Львівської області.