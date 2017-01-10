Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Інші види спорту Інші види спорту Завтра у Львові стартує кінний чемпіонат, який завершиться вертепом на конях Твитнуть Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05



Впродовж трьох днів з 19 по 21 січня у Львові проходитимуть змагання з кінного спорту «Відкритий чемпіонат ДЮСШ «Буревісник» Різдво-2017». Про це повідомили у Федерації кінного спорту Львівської області. Впродовж трьох днів вихованці ДЮСШ з кінного спорту «Буревісник», кінноспортивного клубу «Вікторія», «Кайзервальд» вперше цьогоріч змагатимуться у різних дисциплінах кінного спорту в закритому манежі. Загалом, взяти участь у змаганнях зголосилося понад 40 вершників. Розпочнеться чемпіонат завтра, 19 січня з манежної їзди. Як розповіла, директор ДЮСШ «Буревісник» Оксана Гут, завтра випробовуватимуть свої навики в управлінні конем, і досвідчені вершники, і діти, які займаються кінним спортом до 2 років. А вже в п’ятницю 20 січня, та суботу 21 січня, вершники зі своїми кіньми долатимуть маршрути перешкод та змагатимуться на швидкість та чистоту проходження маршруту. Закінчиться кінний чемпіонат виступом дітей-вихованців ДЮСШ «Буревісник» та КСК «Вікторія» у кінному вертепі, 21 січня. Тож Федерація кінного спорту Львівської області та спортсмени-вершники запрошують усіх охочих насолодитися видовищем кінноспортивних змагань та подивитися незабутній та унікальний кінний вертеп у виконанні дітей та їхніх коників. Початок змагань о 9 год ранку, вул. Стрийська, 119 А, вхід вільний. Розклад змагань: Четвер, 19 січня 2017 року. 1. Двоборство, манежна їзда, тест А 1*. 2. Попередній приз, юніори. 3. Особистий приз, юнаки. 4. Попередній приз В, діти. 5. Їзда 1.5, діти, без галопу, для дітей 1-2 року навчань. П’ятниця, 20 січня 2017 року. Конкур (подолання перешкод). 1. 50 см, діти. 2. 80 см, відкритий клас, таблиця А з урахуванням часу. 3. 90 см, відкритий клас, таблиця А з урахуванням часу. 4. Двоборство, 90 см. Субота, 21 січня 2017 року. 1. Маршрут №4, 70 см, діти. 2. Маршрут №5, 80 см відкритий час, таблиця А з урахуванням часу. 3. Маршрут №6, 100 см, таблиця А з перестрибуванням. 4. Після проведення церемонії нагородження, Вертеп за участю вихованців ДЮСШ «Буревісник», КСК «Вікторія». З повагою, Федерація кінного спорту Львівської області.

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