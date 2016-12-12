Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





Особливим дітям - Ангелам з одним крилом дарував радість і матеріальну підтримку благодійний фонд «Майбутнє України. Сокальщина», завдяки меценатам зза кордону.

У Сокальській ЗШ №5 у цей день витала особливо тепла і сердечна атмосфера. В актовий зал цього навчального закладу зійшлися діти з особливими потребами з батьками або ж самі батьки. Їх огорнули увагою і пошаною. Вони вже не вперше стикаються з благодійним фондом «Майбутнє України. Сокальщина», який просить дітей, чи їх батьків написати твір «Життя, яким воно є», аби вони поділилися тим, як живуть, як долають труднощі. За це, завдяки меценатам, людям з особливо чутливими до чужої біди серцями, українців з Канади, США, Австралії і Англії, вони отримали грошову допомогу. Серед них членкині Союзу українок, церковні громади і найбільше – родичі президента благодійного фонду Юлія Лукомського, які проживають за кордоном. Власне, завдяки пожертвам цих меценатів 70 дітей з особливими потребами Сокальщини, в залежності від тяжкості захворювання отримали по 1500 та 1200 грн. Але не лише матеріальну допомогу, а й моральну, а також прекрасне естетичне дійство, яке підготували вчителі та учні Сокальської ЗШ №5 (директор Валентина Михайлевич).

По-материнськи щиро вела цей захід вчителька школи Любов Уманська. Вона говорила теплі слова, навіть організувала танок, у якому разом з танцюристами танцював увесь зал. А учні школи на сцені співали, декламували вірші і танцювали.

До діток, їх батьків з підтримкою і пропозиціями конкретної допомоги зверталися: президент благодійного фонду «Майбутнє України. Сокальщина» Юлій Лукомський, член цієї ж благодійної організації, член Національної спілки письменників України Любов Бенедишин, яка зачитала повне надії і віри есе дівчинкиінваліда, яка зараз самостійно дає собі раду у житті. Зверталися, священик о. Андрій Дутчак, головний спеціаліст відділу освіти Сокальської РДА Любов Тот, голова Сокальської РДА Олег Пелих, заслужений працівник культури Марія Христинич, голова правління районного Товариства інвалідів «Надія» Микола Смусь, голова районної Асоціації інвалідів Оксана Кононова, голова районної організації Союзу українок та член благодійного фонду Ірина Мандрик, яка щиро подякувала посестрам з Канади, США, Австралії й іншим громадським організаціям з-за кордону та родині Лукомських, завдяки яким благодійний фонд «Майбутнє України. Сокальщина» існує і допомагає й підтримує тих, хто цього найбільше потребує.

Гарну несподіванку підготували школярі та вчителі Сокальської ЗШ №5, учні обдарували кожну дитину, батьків, гостей, трояндами, виготовленими власними руками, у пуп`янку рожі була солодка цукерка. А далі діткам, батькам видавали грошову допомогу. Хтось отримував її зі сльозами на очах, а хтось тамував своє розчулення, бо ж ці діти справді сильні духом, як у творі писала їх ровесниця: «Прожила вже частину життя. І можу сказати – я сильна. І зможу йти далі». Ці діти та їх батьки справді сильні, бо дуже мужньо долають труднощі і йдуть вперед. Хоча їм сторицею стає легше, коли добрі люди підставляють своє рамено допомоги.

Оксана ПРОЦЬ.

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