Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції
Листи до редакції
Що потрібно знати, щоб вибрати інтернет-магазин побутової техніки

Що потрібно знати, щоб вибрати інтернет-магазин побутової техніки
Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29

розробка інтернет-магазинуІнтернет-магазини, де можна придбати комп'ютерну, цифрову та побутову техніку, може бути, не так швидко, зате впевнено витісняють традиційні магазини, тобто такі, які мають торгові зали, продавців-консультантів, склади і т. д. У Львові, наприклад, нерідкі випадки, коли «офлайнові» магазини, які працювали не один десяток років на ринку побутової техніки та електроніки, закриваються, не витримуючи конкуренції з «віртуальними» побратимами. І це не дивно. Адже вартість товару в інтернет-магазинах спочатку дешевша, ніж у «класичних», так як у віртуальних торгових точках звичні зали, де виставлена техніка, замінюють фотогалереї товару, а замість штату продавців на сайті чергує один-два консультанта, які оперативно дадуть відповідь на будь-яке ваше питання. Крім того, вигода від покупки товарів в інтернеті, наприклад, техніки для дому та повсякденному житті, у наявності. Це перш за все більш низька вартість, можливість оплатити покупку, не виходячи з дому, і точно так же, не виходячи з будинку, дочекатися її доставки.

Зрозуміло, і в інтернеті не так все гладко. Найголовніше, що ще зупиняє багатьох покупців, які звикли до покупок в традиційних магазинах, що людині доводиться довіряти гроші невідомому, невидимому продавцю. Цілком доречне питання: чому я повинен купувати «кота в мішку» саме в цьому магазині, а не в іншому? Адже сьогодні інтернет-магазинів, які торгують цифровою та побутовою технікою, безліч. Для того щоб не потрапити в халепу і бути озброєним хоча б мінімальною інформацією, яка допоможе вам почувати себе впевненіше при купівлі техніки в Мережі, пропонуємо прочитати цю статтю. Також варто звернути увагу, що розробку інтернет-магазину вартозамовляти у професіоналів. Розробка сайтів Львів від компанії Alexsmokinof - це запорука успіху. Компанія має великий досвід в розробці сайтів різної направленості.

Отже, на що потрібно звертати увагу при виборі інтернет-магазину побутової техніки та електроніки.

Ціна

Напевно ви помічали, що ціни на одні і ті ж моделі техніки в різних магазинах різні. Причин таких відмінностей може бути кілька:

- різні постачальники, які встановлюють свої оптові ціни;

- різне походження товару (він може бути сертифікованим, а може бути і «сірим», тобто завезеним в країну неофіційним шляхом);

- різний підхід серед інтернет-магазинів до організації свого продажного і післяпродажного сервісу для своїх покупців;

- нетривалий термін гарантії (який часто безпосередньо пов'язаний з походженням товару).

Ми не можемо стверджувати, що за низькою ціною обов'язково буде невисока якість товару або малий термін гарантійного обслуговування. Кожен магазин по-своєму знаходить можливість, як знизити ціну на представлену у нього техніку. Часто ця задача вирішується нормальним, цивілізованим способом.

Знижки та акції

Знижки так само, як і базова вартість товару, є одним з найважливіших факторів, що впливають на ваше рішення про покупку. Тут потрібно пам'ятати, що якою б не була знижка (в одних магазинах на одне і те ж виріб знижка може бути більше, в інших — менше), головне, який вийде підсумкова ціна, яка вийде, коли з базової вартості віднімуть знижку. Адже може трапитися так, що магазин і зовсім не надає знижок, але ціни у нього все одно нижче, ніж в інших магазинах.

Акції теж добре стимулюють людей здійснювати покупки. Подарунки, бонуси, розіграші та лотереї... Завжди приємно, крім запланованого товару, отримати на додачу який-небудь подарунок.

Технічні характеристики приладу (пристрою) і термін його гарантійного обслуговування

Не завжди ціновий фактор виявляється вирішальним при виборі тієї або іншої моделі техніки. Все-таки ви купуєте виріб, який має прослужити вам більш-менш тривалий термін, виконуючи певні функції і доставляючи задоволення при експлуатації. Тому, можливо, вибираючи інтернет-магазин, ви спочатку зверніть увагу на моделі, параметри яких вас влаштовують найбільше, і тільки потім вже на ціну. При цьому вкрай важливо, щоб інформація про виріб представлена на сайті, збіглася з технічними характеристиками, надрукованими в інструкції. Тому, щоб не бути розчарованим в покупці, необхідно звірити ці дані (на сайті і в інструкції) у момент, коли ви будете забирати куплене виріб або коли вам доставить його кур'єр. А якщо ви ще й, при наявності такої можливості, перевірити працездатність придбаного телевізора, холодильника чи пральної машини, то вчиніть, як підкований у всіх відносинах покупець.

Ми вже згадували вище існування на ринку «сірого» товару. Купівля його загрожує двома наслідками: як правило, малим терміном гарантійного обслуговування і досить слабкою (або повністю відсутній) сервісною підтримкою. Для того щоб визначити, з ким ви маєте справу, можна спочатку вивчити, які сервіс-центри авторизовані даним виробником, а потім з'ясувати, чи є в цьому списку сервіс-центр, зазначений у гарантійному талоні на придбане вами виріб. Краще, звичайно, цю інформацію отримати заздалегідь, ще до покупки, в розмові з консультантом інтернет-магазину.

«Прозорість» інтернет-магазину і його статус

Дуже важливо, коли маєш справу з відкритою, щирою людиною, який не приховує від вас ні свого імені, ні занять... Так і у відносинах з інтернет-магазином. Якщо на його сторінці «Контакти» немає ні адреси, ні назви компанії, якій ви будете платити за покупку, то, напевно, краще не мати справи з такими «партизанами». Адже ніхто не знає, з якої причини сайт приховує від покупців контактну інформацію та чим у підсумку обернеться для вас покупка в такому магазині.

Говорячи про статус магазину, ми мали на увазі рівень його партнерства з компанією-виробником. Магазин може бути, наприклад, офіційним дилером будь-якого бренду або супермаркетом електроніки, які торгують продукцією декількох брендів. Головне, щоб магазин не був «темною конячкою», що з'явилася в інтернеті на короткий термін — щоб заробити і тут же зникнути.

Репутація інтернет-магазину

Одним з важливих моментів, який обов'язково потрібно врахувати при виборі магазину в інтернеті, є його репутація. В тій чи іншій мірі про цю репутації кажуть:

- відгуки покупців, залишені на сайті даного магазину або в інших інтернет-форумах, присвячених даній тематиці;

- якість зворотного зв'язку (професіоналізм, дружелюбність, оперативність онлайн-менеджерів);

- вік інтернет-магазину (як правило, вік магазину збігається з датою реєстрації його доменного імені, для перевірки останнього в інтернеті існує чимало сайтів);

- відвідуваність сайту (висока відвідуваність свідчить про його популярність і високу довіру з боку покупців).

Виходячи з усього вищесказаного, напрошується логічний висновок, що довіряти свої гроші варто лише зарекомендували себе ресурсів, які продають побутову електроніку. Таким інтернет-магазинах, як, наприклад, komplekt.com.ua

Спосіб доставки вироби

Під способом доставки ми маємо на увазі не тільки кур'єрську службу — свою або сторонню, до послуг якої вдається даний інтернет-магазин. Але і умови перевезення вироби — відповідають вони вимогам, що пред'являються до транспортування техніки. Наприклад, виріб при перевезенні повинно бути встановлено вертикально, а його в цілях економії поклали горизонтально... Це, зрозуміло, тонкощі. Але якщо ви допитливий в хорошому сенсі людина і бажаєте придбати якісний, не пошкоджений в дорозі товар, то краще набратися терпіння і спробувати отримати відповіді на весь коло питань, який ми окреслили в цій статті.


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