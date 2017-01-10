Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції Листи до редакції Робіть добро - для радості, для щастя Твитнуть Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05



Святий Миколай разом із світлокрилими янголами завітав у храм Різдва Пресвятої Богородиці с. Хлівчани, де настоятель УГКЦ о. Андрій розповів хлопчикам і дівчаткам, а також усі парафіяни мали змогу послухати історію про добрі справи cв. Миколая. Отець Андрій розказував, що у ці дні зоря милосердя веде дітей і наповнює їхні серця гармонією та добром. Після святкової літургії учні Хлівчанської ЗШ IIII ступенів вітали cв. Чудотворця, що загостив до нашого краю. Вони читали вірші, співали пісні cв. Миколаю. Усі діти зі щасливими очима і радісними посмішками отримували подарунки. Напередодні свята, греко-католицькі громад сіл Тяглів та Хлівчани зібрали і передали кошти, а також продукти для дітейсиріт у с. Цеблів. Цю добру традицію о. Андрій, парох УГКЦ, запровадив на наших парафіях уже давно. Не забули про хворих і про тих, хто не зміг прийти на Богослужіння. Для них cв. Миколай розніс подарунки по домівках. Люди молилися, дякували, діти побожно складали ручки і просили у Чудотворця Миколая здоров’ячка для себе, своїх батьків, рідних і миру для всієї України. Наталія ЯРЕМКОВИЧ, с. Хлівчани.

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