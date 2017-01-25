Голос Сокальщини - актуальні новини

Сокальський район – це дуже живописне місце, розташоване на Львівщині, де кожна деталь варта уваги. Якщо ви приїхали сюди на відпочинок, нудьгувати вам точно не доведеться. Львівщина багата різноманітними цікавими місцями, де варто побувати кожному мандрівнику.

Греко-католицька церква Св. Миколи, Белз

У 14 столітті був збудований костел Святого Миколи у Белзі із дерева. Вже у 16 столітті цю споруду перебудували у кам’яну будівлю. Будівництво костелу було звершено у 1743 році. У наші часи церква Святого Миколи належить греко-католицькій спільноті. Нажаль, келії поступово руйнуються. Фасад цього костелу оформлений у стилі бароко. Прикрашена будівля чотирма скульптурами, а також трьохярусними вежами. Неподалік від костелу є нова дзвіниця, що була створена у 1906 році.

Адреса церкви: вул. Савенка 3, м. Белз 80101, Сокальський район, Львівська область, Україна.

Державний історико-культурний заповідник «Княжий Белз»

У складі цього заповідника – чотири зони. Урочище «Замочок» являє собою минуле княже місто. У центрі можна побачити пам’ятники архітектури, що належать 17 століттю. Християнське кладовище із церквою Св. Параскеви, що побудована із дерева. Єврейське кладовище 17-20 століття та руїни оборонного валу. Особливої уваги заслуговує старовинний пам’ятник Белза – шестигранна Аріанська вежа, що була побудована у 1606 році. Історики стверджують, що вона могла бути каплицею або ж міським арсеналом.

Адреса заповідника: вул. Савенка 1, м. Белз 80101, Сокальський район, Львівська область, Україна.

Палац Потоцьких (Червоноград)

У Червонограді розташований сімейний палац Потоцьких, що був створений у 18 столітті. Розробкою проекту займався італійський архітектор, що зробив вибір на користь стиля бароко та класицизму. На сьогоднішній час ця будівля перейшла до філіалу Львівського музею релігії. Споруда дуже сильно постраждала від пожежі, тому вона потребує реставрації. Однак туристи можуть побачити декілька цікавих експонатів, які не закрили.

Адреса палацу: вул. Пушкіна 10, м. Червоноград 80190, Сокальський район, Львівська область, Україна.

Історико-краєзнавчий музей, Угнів

Угнів – це невеличке місто на Львівщині, де розташований відомий музей. Він відкритий прямо у будинку із дерева, де є два поверхи. Стиль цієї споруди нагадує будівлі купців. Цей музей було відкрито у 2006 році. Ініціатором став патріот свого міста, викладачка ліцею Г. Губені. Експозиції у цьому місці передають різні періоди розвитку міста Угнів. Ви зможете побачити унікальні предмети ремесла мешканців міста, а також дізнатися набагато більше про місцеві традиції та звичаї. Це ідеальне місце для тих людей, які бажають дізнатися якомога більше фактів із історії міста.

Адреса музею: вул. Сагайдачного, м. Угнів 80065, Сокальський район, Львівська область, Україна.

Приїжджайте до Сокольського району, щоб провести свою відпустку не тільки із задоволенням, але і з користю. Досвідчені екскурсоводи відкриють вам усі таємниці цієї місцевості. Це ваша можливість дізнатися набагато більше цікавого та нового, милуючись місцевими пейзажами!

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