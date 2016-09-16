Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 77-78 від 2016-09-01





Інтернет магазин дитячих меблів BibuЧтобы дитина відчував себе в своїй кімнаті комфортно, необхідна зручна, функціональна меблі, правильно підібрана по зростанню. Часто батьки витрачають багато часу, ходять у магазини, щоб вибрати те, що буде відповідати фізіологічним особливостям дитини і його уподобанням. Від того, як обставлена дитяча кімната, залежить, чи буде дитині зручно спілкуватися з друзями, виконувати шкільні уроки або просто грати.

Потрібно врахувати, що з подрастанием малюка меблі доведеться замінювати на іншу, більшу за розміром. Зміна інтер'єру – це додаткові витрати з сімейного бюджету, тому варто пошукати не дорогу, але якісну обстановку.

Найпростіший шлях – це купити все, що необхідно, в інтернет-магазині дитячих меблів Bibu.

З'ясуємо, чому варто вибрати магазин Bibu?

- Економія часу. Не потрібно навіть виходити з квартири, а можна просто відкрити сайт і почати вибирати.

- Широкий асортимент. В одному місці продається все необхідне.

- Доступні ціни. Інтернет-майданчики відрізняються від реальних магазинів тим, що не потрібно оплачувати орендні платежі, охорону і утримувати штат магазину. На сайті постійно чергує кваліфікований консультант, який допоможе в будь-якій ситуації.

Всі меблі виготовлені з натурального масиву дерева.

- Міцність, стійкість і довговічність конструкцій. Дитина не замислюється про наслідки і може, наприклад, пострибати на столі. Дитячі меблі зібрана з урахуванням таких дій і навіть якщо зламається, гострі саморізи не травмують дитину.

- Веселі та яскраві кольори. Можна обладнати кімнату меблями в спокійних класичних тонах, а можна стилізувати, вибравши забарвлення з улюбленими мультяшними героями. Але батьки повинні врахувати, що ігровий стіл або комод може бути яскравим, а навчальний стіл краще не встановлювати, тому що зображення на стільниці будуть відволікати дитину від процесу навчання.

- Багато предметів меблів здатні трансформуватися, збільшуючись в розмірах. Наприклад, пеленальний столик перетворюється в комод, в шафі переставляється по висоті штанга для вішалок, стіл стає вище.

В інтернет-магазині дитячих меблів Bibu представлені товари для:

обладнання спальних місць,

робочого простору,

місць зберігання,

зарядки.

Кожен клієнт, який звернувся в даний інтернет-магазин, отримує індивідуальний підхід, грамотні консультації фахівців, якісні меблі, гарантію на товар і різні способи оплати меблів.