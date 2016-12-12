Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





Якщо ви вирішили виїхати на заробітки за кордон, то краще всього для цього підійде Польща.

Робота в Польші для українців краща з кількох причин :

1. Польща - одна з найбільш дружніх нам країн, де високі шанси легалізуватися.

2. Польська мова досить зрозумілий на побутовому рівні і нам, і полякам, особливо, якщо говорити по-українськи.

3. Польську візу отримати простіше, ніж візу будь-якої іншої європейської країни.

Як же знайти роботу в Польщі?

1. Можна довіритися іншим і скористатися послугами фірм-посередників з працевлаштування. Однак, пам'ятайте, що ним ви повинні заплатити комісійні. Та й прибуток цих хлопців зазвичай цікавлять більшою мірою, ніж ваша доля.

2. Перепитати всіх своїх знайомих, особливо тих, що мають контакти в Польщі про можливе працевлаштування. Рекомендація справа хороша і значно просуває процес і збільшує ваші шанси.

3. Якщо таких знайомих не виявилося, або вони не можуть (не хочуть) допомогти вам доведеться взяти все в свої руки і почати пошук в інтернеті. Можна шукати на українських дошках оголошень, або переходити відразу на польські.

Якщо в першому випадку алгоритм дій зрозумілий, то у другому дозволимо собі дати вам деяку інструкцію.

1. Відкриваєте пошуковик Google і в пошуковий рядок вводите запит по-польськи "praca w polsce dla ukraincow". У відповідь вам випадає досить великий список. Перше, що попадається на очі, - польський портал оголошень gumtree. Знайти там потрібну вакансію досить просто.

2. З меню вибираєте розділ "Оferty pracy" - він знаходиться ближче до кінця списку.

3. У віконце вводимо запит "Z ukrainy". Роботодавці, коли пишуть оголошення, іноді вказують: Poszukuję pracowników fizycznych z Ukrainy!

4. Натискаємо кнопку "Szukaj"

5. З'явиться вікно результатів пошуку. Зверніть увагу: там будуть як оголошення від роботодавців, так і реклама, яка вам навряд чи допоможе. Тож не втрачаймо часу і пропускаємо блок «Linki sponsorowane»

6. Отже, перед вами свіжі вакансії польських роботодавців, призначені саме для українців. Абсолютно без посередників.

Швидше за все, вам доведеться вивчити польську мову хоча б хорошому розмовному рівні. Якщо ви претендуєте на більш-менш гідну роботу з можливістю кар'єрного росту. Та й ставлення до вас буде зовсім інше. Зрештою, знання мов збагачує людину.

Вдалих пошуків!