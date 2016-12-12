Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
Симптоми грижі поперекового відділу хребта. Які вони?
Більшість людей не з чуток знають, як болить хребет у попереку. Одні махають на це рукою і не звертають уваги, інші мажуть хворе місце різними цілющими мазями. І мало хто знає, що регулярна, що посилюється з часом біль може бути ознакою грижі хребта.
Як швидко знайти в мережі роботу в Польщі для українців
Якщо ви вирішили виїхати на заробітки за кордон, то краще всього для цього підійде Польща.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції
Листи до редакції

Як швидко знайти в мережі роботу в Польщі для українців
Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30

Якщо ви вирішили виїхати на заробітки за кордон, то краще всього для цього підійде Польща.

Робота в Польші для українців краща з кількох причин :

1. Польща - одна з найбільш дружніх нам країн, де високі шанси легалізуватися.
2. Польська мова досить зрозумілий на побутовому рівні і нам, і полякам, особливо, якщо говорити по-українськи.
3. Польську візу отримати простіше, ніж візу будь-якої іншої європейської країни.

Як же знайти роботу в Польщі?

1. Можна довіритися іншим і скористатися послугами фірм-посередників з працевлаштування. Однак, пам'ятайте, що ним ви повинні заплатити комісійні. Та й прибуток цих хлопців зазвичай цікавлять більшою мірою, ніж ваша доля.
2. Перепитати всіх своїх знайомих, особливо тих, що мають контакти в Польщі про можливе працевлаштування. Рекомендація справа хороша і значно просуває процес і збільшує ваші шанси.
3. Якщо таких знайомих не виявилося, або вони не можуть (не хочуть) допомогти вам доведеться взяти все в свої руки і почати пошук в інтернеті. Можна шукати на українських дошках оголошень, або переходити відразу на польські.

Якщо в першому випадку алгоритм дій зрозумілий, то у другому дозволимо собі дати вам деяку інструкцію.

1. Відкриваєте пошуковик Google і в пошуковий рядок вводите запит по-польськи "praca w polsce dla ukraincow". У відповідь вам випадає досить великий список. Перше, що попадається на очі, - польський портал оголошень gumtree. Знайти там потрібну вакансію досить просто.
2. З меню вибираєте розділ "Оferty pracy" - він знаходиться ближче до кінця списку.
3. У віконце вводимо запит "Z ukrainy". Роботодавці, коли пишуть оголошення, іноді вказують: Poszukuję pracowników fizycznych z Ukrainy!
4. Натискаємо кнопку "Szukaj"

5. З'явиться вікно результатів пошуку. Зверніть увагу: там будуть як оголошення від роботодавців, так і реклама, яка вам навряд чи допоможе. Тож не втрачаймо часу і пропускаємо блок «Linki sponsorowane»

6. Отже, перед вами свіжі вакансії польських роботодавців, призначені саме для українців. Абсолютно без посередників.

Швидше за все, вам доведеться вивчити польську мову хоча б хорошому розмовному рівні. Якщо ви претендуєте на більш-менш гідну роботу з можливістю кар'єрного росту. Та й ставлення до вас буде зовсім інше. Зрештою, знання мов збагачує людину.

Вдалих пошуків!


Версія для друку
Інші публікації розділу Листи до редакції

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  