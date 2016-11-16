Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Як правильно використовувати інструменти SMS-маркетингу
Головне, що відрізняє SMS-маркетинг від спаму — люди, яким приходять маркетингові SMS, згодні їх отримувати і, що важливо, чекають їх. SMS-маркетинг — це сучасний бізнес-інструмент, яким можна легко підвищити продажі в потрібні дні і управляти з його допомогою лояльністю клієнтів.
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Уже 20 років між Сокальською спеціалізованою школою ІІІІ ст. №3 та початковою школою «Веселка» м. Берлін (Німеччина) існують дружні зв’язки. З легкої руки пана Ганса Беетена у 1997 р. стартував проект обміну учнями «Навчаючи, вчимося»
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції
Листи до редакції

Як правильно використовувати інструменти SMS-маркетингу
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

Головне, що відрізняє SMS-маркетинг від спаму — люди, яким приходять маркетингові SMS, згодні їх отримувати і, що важливо, чекають їх. SMS-маркетинг — це сучасний бізнес-інструмент, яким можна легко підвищити продажі в потрібні дні і управляти з його допомогою лояльністю клієнтів.

Ринок SMS-розсилок почав кардинально змінюватися близько року тому: восени 2013 року оператори стільникового зв'язку почали робити перші кроки по обмеженню кількості SMS-спаму. За цей рік було введено кілька важливих законів, що стосуються SMS-розсилок, і багато компаній переосмислили свої стратегії по цьому інструменту. І якщо раніше розсилка SMS була масовою, нецільовим і неефективним, то зараз вона стає одним із важливих інструментів управління лояльністю клієнтів і підвищення продажів.

Порівняйте дві розсилки:

«Розпродаж перед новим надходженням! Великі знижки! Терміново! 223355».

«Ольга, спеціально для вас в магазині N до 31.10.14 знижка 30% на всю одяг і взуття! Покажіть на касі це SMS та отримайте разову знижку. Подробиці на сайті .ru і т. 223344».

Друга індивідуальна розсилка, з її тексту зрозуміло, що саме рекламується, хто рекламує і яку вигоду отримає клієнт, якщо скористається пропозицією компанії. Але, на жаль, багато організацій до цих пір складають тексти за прикладом першої SMS. Як піти від спаму і почати робити хороший, годний SMS-маркетинг?

Не використовуйте покупні бази контактів

Навіть якщо вони взяті у власників терміналів, де люди погоджуються отримувати SMS-розсилки від їх партнерів, на ці повідомлення, у кращому випадку, ніхто не відреагує. У гіршому — вам доведеться заплатити штрафів на кілька сотень тисяч рублів. Компанія АльфаSMS спеціалізується на розсилках SMS. На сайті компанії Alphasms.ua ви можете знайти більш детальну інформацію. Співробітники компанії проконсультують вас в сфері розсилки смс, складуть професійно проект розсилки.

Замість цього збирайте свою базу контактів. По-перше, ви можете зробити це офлайн. Розробіть просту програму лояльності з бонусними або знижковими картками і запропонуйте людям заповнити анкети з контактними даними. Включіть в ці анкети пункт про те, що клієнт згоден отримувати від вас SMS інформаційного та рекламного характеру. Тим, хто поставив навпроти нього галочку, відправляйте ваші спеціальні пропозиції і новини по SMS. Більшість людей, зацікавлених у вашій продукції, з задоволенням поділяться своїм номером в обмін на можливість регулярно отримувати знижку.

По-друге, збирайте контакти в інтернеті. Зазвичай це робиться з допомогою форми підписки або форми отримання знижки на вашому сайті. Запропонуйте вашим потенційним клієнтам те, що їх зацікавить, в обмін на їх номер телефону, наприклад, постійну підписку на тематичні новини або інформацію про нові надходження та розпродажі. Складіть привабливий і короткий заголовок, в якому чітко відобразіть, що людина отримає за підписку.

Організатори всесвітньо відомих перегонів «Формула-1», компанія Silverstone, володіє однією з найвідоміших гоночних трас у Великобританії, де вже не один рік проводиться Гран-прі «Формули-1». Керівництвом була поставлена мета: підвищити продажу квитків на цю подію.

Silverstone вирішили організувати розсилку SMS по своїй базі клієнтів, які вже купували квиток на перегони чи були зацікавлені в отриманні інформації про них. Вони відправили повідомлення на більш ніж 45 000 номерів своєї бази:

Від кого: Silverstone

«Сподобався Гран-прі в Монако? Отримаєте свої квитки на Британський Гран-прі в Silverstone вже зараз! [посилання на покупку квитка]. Щоб відписатися, відправте STOP на 60070».

Компанія зробила розсилку, після того як канал BBC закінчив трансляцію Гран-прі в Монако. Перейшовши по посиланню в SMS, людина потрапляв на мобільний сторінку купівлі електронного квитка.

Після гонок Silverstone проаналізувала ефективність проведеної SMS-кампанії. Виявилося, що витрачені кошти повернулися їй у 6-кратному розмірі. Так багато квитків було куплено за рахунок декількох факторів:

Silverstone відправили SMS саме тим людям, які були зацікавлені в отриманні розсилки інформації про квитки на перегонів;

Було вибрано правильний час для кампанії: ажіотаж після закінчення Гран-прі ще не вірш, люди були емоційно готові до покупки квитків, щоб отримати нову порцію вражень;

Текст, що був складений привертає увагу в повідомленні;

В SMS були включені посилання, яке вело відразу на сторінку покупки квитків на гонки.

Збір власної бази — завдання не найпростіше, зате вона зробить ваші розсилки законними і набагато більш результативними. Дослідження серед компаній, що застосовують SMS-маркетинг, показало, що ефективність розсилки по своїй базі в середньому складає від 8% до 20-30%, а відгук клієнтів при розсилці на куплені номери рідко досягає 3-5% — від інших ви отримаєте порцію негативу. Хтось з них може навіть поскаржитися на вас за розсилку спаму. Звичайно, ці показники залежать від сфери, в якій ви працюєте, і від сезону, але загальна картина залишається такою. Щоб ваші старання зі збору контактів не пройшли даром, вибирайте сервіс, який в угоді або договорі гарантує конфіденційність завантажується в нього інформації.

Проведіть сегментацію клієнтів

Немає нічого гірше, ніж повідомлення з інформацією, яка нецікава клієнту. Щоб відправляти тільки потрібну клієнту інформацію, збирайте і зберігайте дані про нього. Найпростіше, що варто зробити, — це включити в анкету передплатника поля (ім'я, стать, дату народження, рід занять, уподобання і т. п. Також ведіть його історію покупок, щоб точно розуміти, якими товарами і послугами він цікавиться найбільше. Наприклад, якщо ви власник магазину одягу, то відстежуйте, одяг якого розміру клієнт купує найчастіше. Тоді ви зможете у своїй базі виділити сегмент людей, які купують одяг розміру M, та надіслати їм індивідуальну пропозицію. Всю інформацію можна зберігати в різних форматах: Excel-документа до бази даних у вашій CRM-системі. Зараз деякі сервіси SMS-розсилок дозволяють формувати сегменти (або групи) вже всередині вашого особистого кабінету після завантаження бази. Задаєте потрібні параметри — й сегмент готовий.

Ще один варіант сегментації — підстановка персональних даних клієнта в текст повідомлення. Це робиться автоматично всередині сервісу, яким ви користуєтеся, коли пишете SMS. Зазвичай текст виглядає так: «{Ім'я}, в магазині N знижка на всю колекцію 20% спеціально для вас!». Коли повідомлення надсилаються, сервіс автоматично підставляє замість тега імена користувачів. Точно також в повідомлення можна підставити по батькові клієнта, його переваги і т. д.

Якщо у вашій базі недостатньо інформації, щоб клієнтів можна було ділити, то обмежте кількість приходять людям SMS. Як правило, одного-двох повідомлень в місяць буває цілком достатньо, щоб підтримувати інтерес до вашої компанії, робити привабливі пропозиції і рекламувати знижки і розпродажі. Це число може змінюватись в залежності від специфіки сфери, в якій ви працюєте, і ваших клієнтів. Щоб виявити оптимальну кількість SMS саме для вашої компанії, експериментуйте і відстежуйте ефективність ваших розсилок (кількість переходів по посиланнях з повідомлення, спеціальні номери для цього каналу, опитування, ексклюзивні акції для передплатників). На основі отриманих даних ви зможете зробити висновок про те, скільки повідомлень в місяць відправляти вашим клієнтам найефективніше.

Не намагайтеся в одному повідомленні вмістити різнорідну інформацію

Одне SMS одно один інформаційний привід (подія, захід, новина). Максимум, що може містити одне SMS — це привітання з яким-небудь святом та подарунок з цієї нагоди.

Також варто в повідомленні залишити свої контакти: телефон, сайт, адресу. Це не є обов'язковою умовою, але так ви зможете зняти деякі питання клієнтів ще до їх появи. Хто зайде на вашу сторінку в мережі, хтось подзвонить і дізнається всю важливу для нього інформацію заздалегідь, а не в точці продажів.


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