Голос Сокальщини - актуальні новини

Зараз важко уявити своє життя без комп'ютера, а відповідно і без комп'ютерного столу. Якщо ви вирішили придбати комп'ютерний стіл і не належите до тих людей, які звертають увагу тільки на колір нового предмету меблів, тоді дані корисні поради для вас. Ми підкажемо вам, як правильно вибрати комп'ютерний стіл, щоб він був не тільки красивим, але і функціональним.

Перш ніж відправлятися в магазин за комп'ютерним столом, необхідно визначитися з тим, в якій частині кімнати ви його розмістіть. Якщо стіл стане просто біля стіни, то підійде прямокутний столик. Якщо ж вам необхідно компактно розмістити столик у кутку кімнати, то зверніть увагу на кутовий комп'ютерний стіл.

Глибина стільниці повинна дозволяти помістити монітор на достатньому видаленні від очей, а також давати можливість працювати з документами на столі. В цьому випадку можна порекомендувати звернути увагу на напівкруглий виріз в столі, який забезпечить комфорт в роботі і вам не доведеться тягнутися за усіма предметами на столі. Клавіатуру краще всього розмістити на спеціальній поличці, розміщеної під стільницею. Це економить багато місця на столі.

Висувна полиця особливо зручна для розташування столу в досить просторому приміщенні. Якщо ви не дуже часто використовуєте мишу, то для неї можна також передбачити висувну поличку. Обов'язково зверніть увагу на додаткові полиці. Для системного блоку вона особливо необхідна. Якщо ви в найближчому або віддаленому майбутньому плануєте придбання додаткової офісної техніки (принтер, сканер) то для них також бажано заздалегідь передбачити місце на комп'ютерному столі. На сторінці інтернет-магазину AMF великий вибір столів. Так як це сайт виробника, ви можете знайти комп'ютерний стіл по доступній ціні. На сайті праює он-лайн консультація. Є можливість замовити доставку товару. Також не варто забувати, що якісна меблі завжди має паспорт і гарантію. Вдалої покупки. Є питання? - Поставте його на комп'ютерному форумі.

Врахуйте важливу деталь: за комп'ютером ви, ймовірно, буде проводити досить багато часу, тому зручне розташування ніжок під столом має велике значення. Якщо ви любите часто робити перестановку, то подбайте про те, щоб ваш столик був оснащений коліщатками на ніжках.

Для того щоб приховати дроти і надати більш привабливий вигляд столів, їх оснащують спеціальними отворами в стільниці. Проте особливо популярні столики для комп'ютера, в яких проводи ховаються в металевих ніжках. Природно подібна краса конструкції відбивається на її вартості.

Якщо ви більш-менш розібралися з загальним видом комп'ютерного столу, то поговоримо про матеріал, з якого буде виготовлений новий предмет меблів у будинку. Найбільш популярні і недорогі дерев'яні столи. Проте останнім часом набирають обертів і металеві столики.

Столи з дерева найкраще підійдуть для кабінетів керівників. В інших же випадках відмінним варіантом стане стіл з ДСП. Це надійний, але недорогий варіант. Слідкуйте за тим, щоб плита ДСП була не менше 17 см завтовшки. Також велике значення має покриття стільниць та стінок столу. Навіть дешеве покриття здатне захистити здоров'я людей від виділення токсичних смол, проте дешеві столи можуть бути нічим не покриті на задніх ребрах столу. Це дуже шкідливо для здоров'я, особливо для дітей.

Краї стільниці повинні бути захищені від зношування металевої або пластиковою окантовкою. Щоб ручки, олівці не скочувалися з поверхні столу, кромка столика може бути трохи вище решти поверхні. Єдиний недолік дерев'яних столів з ДСП в тому, що вони можуть кришитися і псуватися від частої збірки-розбирання.

Металеві комп'ютерні столи більше підходять для офісних приміщень. Зазвичай вони складаються з дерев'яної або скляною стільниці і металевого каркаса з алюмінію або нержавіючої сталі. Якщо ви купуєте стіл зі скляною стільницею, врахуйте, що вона не повинна бути тонше 10 мм. Такий столик практично не дряпається, однак він холодний на дотик і його доводиться постійно протирати від відбитків пальців.

Ще 2 важливих моменти: столик на коліщатках повинен бути оснащений стопорними механізмами, щоб стіл знаходився у фіксованому положенні. Пластик в якості направляючих висувний полички не підходить ні в якому разі. З цією метою краще підійде метал.

Розмір столу буде значною мірою залежати від кімнати, в якій ви розташуєте. Однак врахуйте, що ширина стільниці повинна складати як мінімум 60 див. Монітор повинен бути віддалений від очей приблизно на 1 м. Фахівці рекомендують висоту столу не більше 80 див. Центр монітора повинен знаходитися нижче рівня очей. Підставки для монітора при необхідності можна придбати окремо. Висувна поличка повинна бути достатньої ширини для розміщення мишки і клавіатури, щоб вашим рукам завжди було комфортно працювати.

Хотілося б дати ще невеликий рада, який, можливо, допоможе вам з вибором ідеального столу для вас. Темні забарвлення комп'ютерного столу будуть різко контрастувати з яскравим монітором, що може згубно позначитися на зорі.

Не забудьте додатково придбати всі необхідні засоби для догляду за комп'ютерним столом і самим комп'ютером. У продажу можна знайти різні очищаючі серветки, комп'ютерні пилососи та багато іншого.