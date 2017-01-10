Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29





Покупка нерухомості – як правило, не ризикований процес. Житло будується кожен день, ведуться технічні та будівельні роботи, існують агентства нерухомості, а отже і задоволені клієнти. Кожен покупець твердо впевнений у цьому, проте, випадки обману все ж трапляються. Купити ж квартиру в новобудові, справа ще складніша і володіє великою кількістю нюансів.

Однак не варто боятися. Якщо в галузі нерухомості і трапляються перебої, то це не означає, що досягти поставленої мети, а саме – купівлі квартири в новобудові.

Всі обмани відбуваються від того, що їх не зуміли розгледіти. Чим більше уваги людина приділяє процесу покупки і оформлення документів – тим менше шансів у нього бути обдуреним. Як правильно вибрати забудовника можна дізнатися в цій статті. Насправді ряд простих правил і попереджень захищають покупця від небажаних аферистів. Але є фірма, яка працює на ринку довгі роки. Вона має багато хороших відгуків клієнтів. Компанія ParkLine пропонує своїм клієнтам дачу під Києвом. У відповідному розділі сайту дача под в Киевом ви можете прочитати про те, що пропонує компанія своїм клієнтам. Ви можете обрати дизайн та архітектурні рішення для вашої майбутньої дачі.

Перше, що можна зробити, для того, що б відрізнити від забудовника шахрая, так це переконатися в його серйозності.

Для цього необхідно перевірити:

Як довго ця фірма веде свою діяльність;

Які і чи є взагалі у неї закінчені проекти;

Наявність офіційного та працюючого сайту фірми;

Ну і, звичайно ж, дізнатися про інші проекти, які ведуться у фірми зараз і плануються в майбутньому.

Якщо хоч якийсь з цих пунктів у фірми забудовника відсутня, то Ви ризикуєте стати жертвою шахрайства. Не зайвим буде подивитися в інтернеті про фірму, почитати відгуки на форумах.

Кілька корисних порад

Порада від досвідчених власників фірм: «Досвідчені аферисти часто використовують нібито офіційний сайт, де можуть бути навіть і правдиві відгуки. Швидкої перевіркою будь-якого сайту може стати проста операція: скопіюйте мобільний номер телефону, вказаний для довідок і введіть в пошукову систему. Якщо знайдених сторінок буде багато і вони будуть мати відношення до будівельної компанії – сайт дійсно справжній.»

Вибираємо кращого з кращих

Будь забудовника вибрати, коли їх так багато і вони не є оманливою організацією? Тут вже вирішувати особисто кожному доведеться. Залежно від особистих переваг, вигідних умов та інших факторів.

Єдина інформація, яку можна врахувати при правильному виборі забудовника може стати пакет документів, які фірма зобов'язана надати Вам при консультації або укладення договору про пайову участь:

Висновок за останній рік діяльності фірми;

Затверджені звіти фірми за рік: їх рахунки, бухгалтерські баланси, прибутки і збитки за 3 останніх роки існування фірми (або менше);

Установчі документи;

Свідоцтво постанови на облік у податкових органах;

Свідоцтво про державну реєстрацію.

Крім цього обов'язкового переліку документів, пайовик має право на запит та ряду інших для ознайомлення (техніко-економічні обґрунтування проектів, різні дані експертиз, проектну документацію).

Завершальний етап вибору забудовника

Як би красиво все було викладено на папері – живе підтвердження фактами ще ніхто не відміняв.

Сходіть, подивіться на те саме місце, де повинні вестися роботи. Може фірма забудовника то Вас повністю влаштовує, а от місце виявиться, що не дуже. Огляньте місцевість на навколишні будівлі, що там знаходиться, чи підходить вона Вам по розташуванню.

Деякі занадто боязкі покупці воліють ще і поговорити з будівельниками на предмет того, як вибрати забудовника або його відповідальності, але нам здається, що достатньо буде просто переконатися в особистій симпатії до місця будівництва і його фактичному, активному існування.