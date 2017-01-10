Голос Сокальщини - актуальні новини

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До Дня Соборності на Сколівщині понад півсотні людей піднялись на гору Ключ
Цими вихідними у Національному природному парку "Сколівські Бескиди" відбулась одноденна зимова мандрівка до водоспаду Кам'янка та сходження на гору Ключ. Захід був приурочений Дню Соборності України.
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Листи до редакції

До Дня Соборності на Сколівщині понад півсотні людей піднялись на гору Ключ

Цими вихідними у Національному природному парку "Сколівські Бескиди" відбулась одноденна зимова мандрівка до водоспаду Кам'янка та сходження на гору Ключ. Захід був приурочений Дню Соборності України.

Як повідомила в. о. начальника управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталя Табака, у заході взяло участь 60 людей, охочих активно провести час, серед яких семилітня дівчинка та майже сімдесятилітній чоловік.

"Природа Львівщини дозволяє подорожувати та активно відпочивати упродовж цілого року. І зимові сходження зараз користуються великим попитом. Адже сьогодні пріоритетом багатьох людей є здоровий спосіб життя, і вони із задоволенням використовують таку можливість, - розповідає Наталя Табака. - Відтак дуже символічно, що це сходження, приурочене Дню Соборності України, здійснили саме на гору Ключ, яка в роки Першої світової війни стала ареною кривавих боїв між Українськими січовими стрільцями та російським військом".

До слова, управління туризму та курортів, спільно із велотуристичним клубом "Росинка", також працює над розробкою календаря сходжень на 2017 рік. За словами Наталії Табаки, такий календар із описом маршрутів заохотить туристів ще більше мандрувати горами й користуватиметься великим попитом, як серед українців так і іноземних гостей.

Зазначимо, що цьогорічне сходження на гору Ключ від водоспаду Кам'янка здійснювалось у супроводі професійних гідів-провідників АГП "Ровінь" та гірської оперативно-рятувальної служби. Серед організаторів підйому на гірську вершину – управління туризму та курортів облдержадміністрації, Туристичний клуб імені Дем`яновича та велотуристичний клуб "Росинка".


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