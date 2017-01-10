Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Районна рада відстоює інтереси мешканців району - відповідь депутата Андрія Сенюка депутату Роману Монастирському
Але головне в цьому - чому через амбіції однієї людини мають терпіти мешканці всього району?
Коли далеко від істини - про сесію Сокальської районної ради очима дописувача
А яка партія в нашому регіоні всіляко підтримувала Партію регіонів? Я нагадаю: КУН. Згадую в попередній каденції під час керівництва Партії регіонів один з депутатів від партії КУН вийшов на трибуну і агітував колег підтримувати голову РДА, пообіцявши зробити з неї патріота і націоналіста.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції
Листи до редакції

Коли далеко від істини - про сесію Сокальської районної ради очима дописувача
Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29

Прочитав статтю в районному часописі депутата районної ради п. Монастирського (15 грудня) Про харчування учнів, школу та блудослів'я депутата Андрія Сенюка і був дещо здивований, бо так красиво, так гарно написано, однак в деяких питаннях далеко від істини.

Цікава ситуація: виходить, якщо держава надала субвенцію на премії вчителям, то це -заслуга начальника відділу освіти та голови Сокальської районної адміністрації, а як держава не виконала зобов'язання і не дала гроші на зарплату, то винувата районна рада. Тож давайте спробуємо розібратись в ситуації, яку свідомо намагаються подати так як вигідно, маневруючи фактами. На попередній сесії було запропоновано збільшення видатків по програмі «Дороги Сокальщини» на 4 млн. грн. (а саме цієї суми бракувало на заробітну плату вчителям та медикам) для того, аби «заховати» ці гроші і показати в області, що нам бракує коштів на зарплату, які мала надати держава (і надала - для розподілу в області). А якщо не вийде, то гроші на зарплати вчителям і медикам повернути назад з цієї програми.

Чи досягли ми бажаного?

Не зовсім, але дечого ми домоглися. На позачерговій сесії 16.12. 2016 р., (на якій ми із перевиконання дохідної частини і перекидки коштів з інших статей видатків, виділили кошти на зарплати вчителям і медикам), голова РДА п. Пелих запевнив, що є домовленість з облдержадміністрацією про те, якщо района рада виділить кошти на зарплати медикам та вчителям, то в наступному році область віддасть ті кошти або навіть і збільшить суму на соціальні програми. Будемо сподіватись, що вони дотримають слова.

А чи була невиплата або затримка зарплати вчителям і медикам? Ні! А чи буде затримка по зарплаті до кінця року - ні. Про це запитав у медиків і освітян. Хоча всі розуміють, що є різні бюджети, і держава з свого бюджету зобов'язалась виплачувати зарплату педагогам і медикам, а мешканці Сокальського району, сплачуючи ПДФО зі своїх заробітних плат - в районний бюджет, розраховують, що їхні гроші будуть використані на розвиток нашого району, зокрема, на ремонти шкіл, доріг, дитсадочків, амбулаторій. Проте маємо те, що маємо.

І це все можна було пояснити депутатам і присутнім на славнозвісній сесії №13, якби хотіли слухати. Не знаю, що це було: чи піаракція чи політакція партії КУН, але в мене склалось враження, що депутати від тієї партії не чули, а присутні директори шкіл (до речі, їх було дуже багато) прийшли на сесію вже з визначеною думкою. Вони дружньо підтримували виступи депутатів від партії КУН, а іншим кричали «ганьба». Навіть не розуміючи, за які питання ми голосуємо. Бо запитавши одну з жінок, які сиділи позаду депутатів, чому вона так кричить, адже ми не голосуємо зараз питання зарплати, відповіла, що їй все рівно!

До речі, з задніх рядів під закінчення сесії хтось почав кричати, що це порушення цінностей Майдану. Мені прикро і боляче, коли намагаються спекулювати на Революції Гідності, бо знаю, що таке Майдан, бо разом з багатьма депутатами був там. А з депутатом Романом Шевчуком в ніч з 18 на 19 лютого (коли горів Будинок профспілок), можна сказати побували в «пеклі» подій. В той час деякі члени партії КУНу, разом з тодішньою головою адміністрації від Партії регіонів ховалися по відділах освіти, культури, соціального захисту та в Сокальській ЦРЛ. Вони думають, що минув час, і ми все забули. Як забули, через дії якої партії люди вийшли на Майдан, через кого зараз іде війна на сході України і гинуть українські патріоти? Я вам нагадаю: через Партію регіонів. А яка партія в нашому регіоні всіляко підтримувала Партію регіонів? Я нагадаю: КУН. Згадую в попередній каденції під час керівництва Партії регіонів один з депутатів від партії КУН вийшов на трибуну і агітував колег підтримувати голову РДА, пообіцявши зробити з неї патріота і націоналіста. Напевно тому, що заступником голови РДА - голови Партії регіонів на Сокальщині, делегували свого однопартійця-кунівця. І де маємо результат їхньої роботи?!

Тому і живемо так паршиво, бо все забуваємо і пристосовуємося до різних ситуацій, бо це так вигідно, лобіюючи свої шкурні інтереси (забуваючи якраз цінності Майдану), які ставимо на перше місце, не зважаючи на совість, честь, гідність і поняття справедливості.

А тепер поговоримо про вище згадану програму «Дороги Сокальщини». Пригадую, десь у вересні слухав радіопередачу, присвячену цій програмі, яку вів директор ТРК «Сокаль», де про її плани, виконання доповідав голова адміністрації та начальник відділу. Вони красиво про все розказували, зокрема, як в них вже все напрацьовано і сьогодні-завтра почнеться ремонт доріг по всіх напрямках, на які районна рада виділила субвенційні кошти, а це: Сокаль-Стоянів (недороблено) в межах Сокаля, Червоноград-Перетоки. Не зроблено запланованого й по Свитазівській, Княжівській, Лучицькій, Варязькій, Волсвинській, Межирічанській, Хлівчанській, Волицькій сільських радах. Не засвоєні кошти згідно з постановою Кабінету Міністрів №395, в яку завдяки народному депутату Олегу Мусію, включено Сокальщину. Відтак 3 мільйони гривень було виділено з державного бюджету на дорогу Сокаль-Стоянів в межах сіл Тартаків та Переспа. Проте її досі не відремонтували. Мене запитують люди зі Смиківської сільської ради, звідки делегований у районну раду, і жителі Варязької сільської ради, звідки родом, як їм пояснити, чому досі нічого не зроблено? Чому райдержадміністрація не справилась, чи їм щось завадило, чи може вони злегковажили і не дотрималися своїх обіцянок?

Однак це злочин проти людей! Бо гроші, які виділили з районного бюджету і не використали до кінця року, повернуться назад в районний бюджет. На наступний рік їх знову зможуть виділяти на цю програму, а гроші, які надійшли з державного бюджету на кінець року повернуться в державний бюджет і у 2017-ому громада Сокальщини їх вже не побачить. Не уявляю, як в наступному році депутат Верховної Ради п. Мусій проситиме гроші для Сокальського району? Адже йому можуть зауважити, що торік в серпні виділили 3 мільйони гривень на дороги, а їх не використали.

І ще просив би директора ТРК «Сокаль» знайти можливість висвітлювати такі важливі та критичні новини для регіону, не тільки показувати лояльність до райдержадміністрації, а й чесно і справедливо вказувати на їхні промахи в роботі.

Ігор ПЛЕЧІНЬ, депутат районноїради від Смиківської сільської ради


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