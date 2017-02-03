Голос Сокальщини - актуальні новини

Сьогодні, 7 лютого, в Ізраїлі стартувала масштабна туристична виставка "IMTM 2017", де Львівська область уже традиційно представляє свій туристичний потенціал, а також оздоровчі й гірськолижні курорти регіону.

Про це повідомила начальник управління туризму та курортів облдержадміністрації Наталія Табака.

"Ми вже не перший рік беремо участь в ізраїльській виставці IMTM – минулого року Львівщина єдина представляла всю Україну. Подібні промоційні заходи сприяють налагодженню партнерських зв’язків з міжнародними туристичними центрами, - зазначила Наталія Табака. - Львівська земля впродовж віків була важливим осередком єврейського життя. Тому важливим напрямком співпраці є те, що ми можемо допомогти тамтешнім людям відновити родинні зв`язки, які залишились на Львівщині".

За її словами, торічна промоція Львівщина на виставці в м. Тель-Авів сприяла тому, що усе більше громадян Ізраїлю відвідують міста-центри єврейського життя в області. Також завдяки виставці зріс попит на послуги медичного туризму, зокрема приріст відпочивальників відчуло місто-курорт Трускавець.

До слова, професійна виставка IMTM щорічно проходить в Ізраїльському місті Тель-Авів з 7 по 8 лютого та є головною туристичною подією року. Щорічно, у рамках IMTM представляють експонати всіх аспектів світового туристичного ринку: в`їзний, внутрішній та виїзний туризм. Виставка супроводжується професійними семінарами, прес-конференціями та спеціалізованими тренінгами, що об’єднують фахівців з туристичної індустрії і дозволяють учасникам приводити у свої регіони нові туристичні потоки.