Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції Листи до редакції Люди перестають думати, коли перестають читати Твитнуть Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14



Під таким гаслом (слова належать французькому поетові, філософу Дені Дідро) пройшов третій Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек у Хлівчанській ЗШ IIII ст. Бібліотекар школи проводила бібліотечні уроки, бесіди, виставки, а також була презентація періодичних видань для учнів 2-4 класів, де Наталя Яремкович розширювала знання дітей про періодичну пресу, активізувала інтерес до неї. Знайомила учнів з термінами: редактор, тираж, номер, примірник, періодичне видання, спонукала їх до систематичного перегляду дитячої періодики. Розповідала учням, що тривалий час книги, журнали, газети були основним джерелом інформації, а сьогодні світ заполонили комп’ютери. Сучасний комп’ютер пише музику, вірші, малює, грає в шахи, розмовляє. Він практично робить усе, що вміє людина. Сьогодні світ переживає процес бурхливої інформатизації і стрімко зростає кількість інформації. Фактично розвивається електроннообчислювальна техніка, що робить інформацію доступною практично кожному. Комп’ютер розповідає чи показує дитині більше «оповідок», ніж батьки чи вчителі і досить часто діти довіряють цим «оповідкам» не менш, а іноді навіть більше, ніж батькам чи вчителям. Наталя Яремкович намагалася допомогти зрозуміти дітям, що сучасні джерела інформації не повинні витісняти книги, журнали, газети, а їх треба поєднувати у використанні, але головним залишається вміння учнів вчитися самостійно працювати з додатковою літературою за рамками підручника, як під час навчання в школі, так і в самостійному житті. Читаючи додаткову літературу ви відкриєте для себе скарби знань, умінь, доброти і радості. Наталя КОРОСТІЛЬ, вчитель початкових класів Хлівчанської ЗШ.

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