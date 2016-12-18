Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Про харчування учнів, школу та блудослів'я депутата Андрія Сенюка
Цей пасквіль є не що інше, як перекручення фактів, цифр та висловлень з метою політичної розправи або навіть помсти над освітянами за їх принципову позицію, висловлену під час сесії 18 листопада цього року.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції
Листи до редакції
Люди перестають думати, коли перестають читати

Люди перестають думати, коли перестають читати
Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14

Під таким гаслом (слова належать французькому поетові, філософу Дені Дідро) пройшов третій Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек у Хлівчанській ЗШ IIII ст. Бібліотекар школи проводила бібліотечні уроки, бесіди, виставки, а також була презентація періодичних видань для учнів 2-4 класів, де Наталя Яремкович розширювала знання дітей про періодичну пресу, активізувала інтерес до неї. Знайомила учнів з термінами: редактор, тираж, номер, примірник, періодичне видання, спонукала їх до систематичного перегляду дитячої періодики. Розповідала учням, що тривалий час книги, журнали, газети були основним джерелом інформації, а сьогодні світ заполонили комп’ютери. Сучасний комп’ютер пише музику, вірші, малює, грає в шахи, розмовляє. Він практично робить усе, що вміє людина. Сьогодні світ переживає процес бурхливої інформатизації і стрімко зростає кількість інформації. Фактично розвивається електроннообчислювальна техніка, що робить інформацію доступною практично кожному. Комп’ютер розповідає чи показує дитині більше «оповідок», ніж батьки чи вчителі і досить часто діти довіряють цим «оповідкам» не менш, а іноді навіть більше, ніж батькам чи вчителям. Наталя Яремкович намагалася допомогти зрозуміти дітям, що сучасні джерела інформації не повинні витісняти книги, журнали, газети, а їх треба поєднувати у використанні, але головним залишається вміння учнів вчитися самостійно працювати з додатковою літературою за рамками підручника, як під час навчання в школі, так і в самостійному житті. Читаючи додаткову літературу ви відкриєте для себе скарби знань, умінь, доброти і радості.

Наталя КОРОСТІЛЬ, вчитель початкових класів Хлівчанської ЗШ.


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