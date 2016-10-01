Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Листи до редакції
Незалежність України згуртувала нас у США

Незалежність України згуртувала нас у США
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

На святкування 25ої річниці незалежності України у СанктПетербурзі, штат Флорида, США, ми запросили 11 делегацій з різних країн, тих, хто підтримує Україну. Прибули делегації з Америки, Канади, Англії, Німеччини, Франції, Іспанії, Грузії, Литви, Польщі, Туреччини і Італії. Це було високе представництво: п'ять генералів, чотири полковники і три підполковники. На початку в українській церкві "Нове життя" відбулась спільна Служба Божа. Після цього, з прапорами країн, делегації вийшли колоною до церковного залу, де є закрите біле полотнище з написом "Слава Героям Небесної Сотні", а також вигравіювана дошка з написом "Слава знаним і незнаним Героям України, які загинули за волю і незалежність України". Цю дошку з білим полотнищем відкрив Національний комендант українськоамериканської асоціації ветеранів, дівчата і хлопці в українських строях поклали квіти.

Священик освятив почесну дошку, усі присутні хвилиною мовчання пом'янули Героїв Небесної сотні, також схилили прапори.

Після цього урочистості продовжились у великому залі, священик поблагословив усіх, я розповів про становлення України, донька сокальчанина Василя Волошина  Оксана, перекладала відразу усе на англійську мову. А ще зачитав усі вітання, які надійшли на адресу українцівемігрантів. Потім розпочався святковий концерт, виступав наш церковний хор, хлопець з української церкви "Нове життя" сольно виконав дві пісні під гітару. Під час концерту ми збирали кошти на лікування пораненим українським бійцям. Також присутні виконали невмирущу українську "Червону руту" і усі пішли частуватись солодощами. В урочистостях взяли участь близько 250 українців, частина з них  сокальчани. Такі спільні заходи згуртовують українців, дають можливість нам поспілкуватись один з одним, почути новини з України.

Орест ДУДЯК
(телефоном зі США).


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