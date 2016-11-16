Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10





Дізнаватись новини у Чернівцях в нинішній час більше не проблема. Вони сьогодні лунають звідусюди: з екранів телевізорів, газетних заголовків, радіоприймачів та інтернет-сайтів. Їх багато, а іноді навіть забагато – пересічна людина може розгубитись у насиченій стрічці, в якій інформація оновлюється щохвилини. Здебільшого така тенденція характерна для загальнонаціональних сайтів новин, які збирають актуальну інформацію з усіх областей держави. Щоби не розгубитись та відфільтрувати нецікаві новини, краще обирати місцеві новинні ресурси – максимально наближені до місця проживання. Такі сайти новин присутні чи не у кожному місті України.

Новинні інтернет-портали – швидка та свіжа інформація

Новини у Чернівцях щодня можна відстежувати на численних місцевих інформаційних порталах. Одним із лідерів новинного інтернет-простору Чернівців є сайт pogliad.ua. Тут читати новини міста та області насамперед зручно, оскільки вони чітко структуровані по тематичних рубриках: «Чернівці», «Буковина», «Україна», «Світ», «Політика», «Гроші», «Освіта», «Кримінал», «Здоров’я», «Культура», «Спорт» та інші. Є чіткий розподіл серйозних та розважальних статтей. До того ж, на сайті pogliad.ua щодня зібрані лише свіжі та важливі новини.

Різні ЗМІ – різні новини

Подача новин від різного виду ЗМІ відрізняється. З інформаційних сайтів можна дізнаватися гарячі новини, адже вони з’являються у стрічці через декілька хвилин після самої події, а то і транслюються онлайн. В газетах, які зазвичай є тижневиками, вже зовсім інша подача інформації: тут поряд з фактами набагато більше аналітики. Телебачення також має свою специфіку: у випуск входять лише найважливіші новини дня з коментарями людей чи фахівців. Відрізняються і радіовипуски новин – здебільшого вони виходять в ефір раз у годину і повідомляють дуже коротко про найголовніше.

Новини у Чернівцях присутні в усіх видах ЗМІ

Часто можна почути думку, що з приходом Інтернету та стрімким розвитком технологій новинні онлайн-ресурси витіснять газети. Навряд чи це трапиться, адже газета має свою неповторну нішу на ринку засобів масової інформації. Та й, відверто кажучи, хороша газета, як хороша книга – вона епоха.

Зважаючи на вище написане, кожен сьогодні може вибрати найзручніший йому спосіб для отримання новин. Обрати час та джерело – новини Чернівців лунають з усіх перечислених каналів.