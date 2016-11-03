Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





Сьомого червня 2016 року виповнилося 100 років від дня народження нашого батька – одного з останніх керівників збройної боротьби українського визвольного руху, члена Проводу ОУН, політичного діяча, публіциста, багатолітнього політв’язня таборів ГУЛАГ-у, почесного громадянина міста Львова, Петра Дужого. В перші роки існування незалежної Української держави Петро Дужий брав активну участь у створенні та розбудові Братства ветеранів національновизвольної боротьби, Спілки політв’язнів і репресованих, активно займався написанням і публікацією статей, нарисів з історії національновизвольної боротьби України, зокрема, українського опору часів Другої світової війни. Писав він і спогади про провідних діячів визвольного руху та українського суспільного життя загалом, з багатьма з якими був знайомий особисто. Частина матеріалів з цього доробку побачила світ як у періодичній пресі, так і окремими виданнями, ще за життя автора. А великий двотомний збірник статей, доповідей, спогадів Петра Дужого був виданий уже після його смерті.

Петро Дужий був свідком, а часто й активним учасником подій, які описує у своїх творах. Його думки і міркування глибокі та всебічно обґрунтовані, адже належать людині, яка володіла широкими знаннями і сама пройшла тернистим шляхом боротьби. Його твердження: «Нація житиме, як довго процвітає любов до Батьківщини, що підсилюється не голослівними заявами, а повсякчасною готовністю на жертви та самовіддані вчинки задля неї. Нація житиме, якщо не переводяться ентузіасти – здатні «без надії таки сподіватись», романтики – закохані у світлу візію прийдешності, що борються за ту прийдешність і інших запалюють до боротьби», що залишається актуальним і сьогодні, можна вважати життєвим кредом цього невтомного борця за незалежність України і добробут українського народу.

Верховна Рада України внесла своєю Постановою від 2 лютого 2016 року столітній ювілей Петра Дужого до переліку знаменних дат, які належить відзначати на державному рівні.

Вшанування ювілею розпочалося сьомого червня з панахиди, яку урочисто відправили на могилі Петра Дужого у Львові на полі почесних поховань Личаківського кладовища за участю родини, представників обласної та міської влади, громадських організацій, пластунів, бойових побратимів.

Одинадцятого червня 2016 року в Музеї визвольної боротьби України було відкрито виставку «Слово і діло редактора підпільного видання ОУН та УПА Петра Дужого» і відбулося урочисте відзначення 100річчя від дня народження цього визначного пропагандиста українського підпілля. Особливо хочемо подякувати завідувачу сектору музею пані Любі Коваль, яка була автором концепції виставки, цікаво і змістовно прокоментувала її експонати, а також вела урочистий вечір. На урочистому вечорі голова Львівського товариства філателістів Андрій Пилюк презентував конверт з поштовою маркою, випущений з нагоди ювілею.

До столітнього ювілею нашого батька ми видали книжку «Петро Дужий: відоме й незнане», яка містить цікаві біографічні факти, особисті спогади та спогади інших членів родини, тут вперше відтворено історію родини Дужих. Напередодні 75ої річниці Акту відновлення Української держави 30 червня 1941 року ми мали змогу презентувати цю книжку у Київському національному університеті імені Шевченка на Міжнародній науковій конференції «Український визвольний рух 19201950х років: ідея державності та її реалізація».

Святкування 100річчя Петра Дужого не обмежилося урочистими заходами в музеї. До цієї знаменної дати Львівська обласна спілка політичних в’язнів і репресованих з ініціативи його голови Петра Франка організувало і провело святочну академію. Вона відбулася першого жовтня у Львівському Палаці Мистецтв за участі родини Дужих, представників Львівської обласної держадміністрації, депутатів Львівської міської ради, істориків, голів громадських організацій, представників творчої інтелігенції. Ключову доповідь: «Лицар нації – Петро Дужий» виголосив кандидат історичних наук, лауреат обласної премії імені Степана Бандери Микола Посівнич. На завершення урочистої академії виступив народний чоловічий хор «Гомін» під орудою заслуженого діяча мистецтв України Олега Цигилика з низкою повстанських пісень.

Львівська обласна Спілка політичних в’язнів і репресованих випустила буклет до столітнього ювілею Петра Дужого. Учасники урочистої академії мали змогу переглянути виставку «Слово і діло редактора підпільного видання ОУН та УПА Петра Дужого».

В неділю, 23 жовтня, в переддень річниці смерті, Петра Дужого вшанували в його рідному селі Карові. Ініціативний комітет на чолі з завідувачем бібліотеки Надією Білоцеркович за активної участі вчительського колективу Карівської школи, настоятеля грекокатолицької громади села отця Богдана Гринди, громадського діяча, художника, вихідця з Карова – Степана Івасейка, організували прекрасний урочистий захід з відзначення 100річчя від дня народження свого видатного земляка.

Складаємо велику подяку всім, хто долучився до святкування столітнього ювілею нашого батька. Нехай милосердний Господь віддасть Вам сторицею!

Лариса ІВАНЦІВ та Мирослава ДУЖАЗАДОРОЖНА, доньки Петра Дужого.