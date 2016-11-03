Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





Надіємося, що наші читачі не захочуть залишитися без «районки» і таки знайдуть можливість її передплатити. Адже вільне слово, правдивий погляд на наше життя, добра порада і щира розрада цінуються не менше, ніж хлібина на столі. Людина не може жити і без духовної їжі, бо це те, що робить її мислячою, свідомою, переконаною у своїх поглядах і судженнях.

Колектив редакції постарається вас не розчарувати й далі випускати газету цікаву для усіх: і людей старшого віку, і молодших. Збережемо всі наші сторінки та рубрики, приділятимемо і надалі багато уваги органам місцевого самоврядування, розповідатимемо про проблеми сіл та міст, вестимемо мову про події в нашій державі, за кордоном. У «Голосі з-над Бугу» ви знайдете статті на історичні теми, про духовність, культуру, літературні сторінки місцевих поетів, спортивні новини. І надалі друкуватимемо ваші листи, роздуми, різноманітні поради (медичні, кулінарні, на замітку господиням і господарям), а також пропозиції і критичні зауваження, які стосуються насущних проблем наших міст, сіл та району. Кожен ваш лист не залишається без нашої уваги.

Якщо ваша громада дружна і цікава, а в селі, в якому ви живете, відбуваються події, варті того, щоб про них дізнались на Сокальщині, якщо ви хочете розповісти про небайдужих людей села, які творять його історію, примножують його славу, про людські долі на життєвих перехрестях – маєте цікаву інформацію, а також інформацію про проблеми, які варто порушити на шпальтах часопису, дзвоніть нам або пишіть на адресу редакції. Можливо, завдяки саме вам, у «Голосі знад Бугу» з’явиться цікава публікація, яку прочитають мешканці району і міста. Творімо історію Сокальщини і людей, які тут живуть, разом!

Цього року «Голос з-над Бугу» першим серед районних газет Львівщини практикував виходити і на 16 сторінках, при тому вісім з них були кольорові. Щось вдалося, щось хотілося б зробити краще. І ми надалі намагатимемося робити газету якісною. Хоча не все залежить від колективу редакції. Але через економічну та фінансову нестабільність у державі, ми несемо затрати. З коливанням валюти, підвищується ціна друку, адже фарбу, плівки, пластини й папір закупляють за кордоном. Збільшується вартість послуги доставки газети «Укрпоштою». Нині про зменшення цін мова не йде.

У сьогоднішньому номері друкуємо програму телебачення 18 каналів. І чекаємо вашої думки: які з них друкувати у 2017ому, а які – ні. Чи залишити так як є – без змін. Телефонуйте на редакційні номери: 23021, 23041, 72003. Будемо раді вашим побажанням творити газету змістовною.

Дякуємо всім, хто впродовж багатьох років залишається з «Голосом з-над Бугу». Запрошуємо до подальшого спілкування наших дописувачів. Будемо раді кожному новому передплатникові. А передплатити газету «Голос з-над Бугу» можна коли завгодно у будьякому поштовому відділенні Сокальщини, а також Червонограда, Гірника, Соснівки.

Тим, хто передплатить «Голос знад Бугу» на весь 2017 рік до 7 грудня – безкоштовна публікація вітання на суму передплати. Тому залишайтеся з нами, передплатіть районну газету «Голос з-над Бугу» на 2017 рік.

З повагою, колектив редакції газети «Голос з-над Бугу».