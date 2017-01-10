Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Просимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії
Просимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії Віталіївни, учениці 11 класу Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2, в якої виявлено злоякісну прогресуючу пухлину.
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Листи до редакції
Просимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії

Просимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії
Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05

Ільницька Віталія ВіталіївнаПросимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії Віталіївни, учениці 11 класу Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2, в якої виявлено злоякісну прогресуючу пухлину.

Віталія – донька вчителя початкових класів Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2 Ільницької Оксани Володимирівни, внучка Ткачук Стефанії Михайлівни, яка теж працювала вчителем початкових класів цієї школи.

Ільницька Віталія – найкраща, найактивніша, надзвичайно талановита учениця школи. Солістка зразкового танцювального ансамблю

«Дивоцвіт», пластунка, лідер учнівського самоврядування, учасниця й ведуча районних заходів.

Не будьмо байдужими, врятуймо молоде розквітаюче життя!

Гроші можна перераховувати на рахунок ПриватБанку:

4149 4978 4583 0621 (Отримувач Ільницький Віталій Іванович)

Гроші можна передати:

Сокальська ЗШ І-ІІІст.№2 (заступник директора Мигасюк Галина Мирославівна)

Приймальня відділу освіти (секретар Хімко Ірина Іванівна)


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