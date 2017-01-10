Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Просимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії Віталіївни, учениці 11 класу Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2, в якої виявлено злоякісну прогресуючу пухлину.
Віталія – донька вчителя початкових класів Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2 Ільницької Оксани Володимирівни, внучка Ткачук Стефанії Михайлівни, яка теж працювала вчителем початкових класів цієї школи.
Ільницька Віталія – найкраща, найактивніша, надзвичайно талановита учениця школи. Солістка зразкового танцювального ансамблю
«Дивоцвіт», пластунка, лідер учнівського самоврядування, учасниця й ведуча районних заходів.
Не будьмо байдужими, врятуймо молоде розквітаюче життя!
Гроші можна перераховувати на рахунок ПриватБанку:
4149 4978 4583 0621 (Отримувач Ільницький Віталій Іванович)
Гроші можна передати:
Сокальська ЗШ І-ІІІст.№2 (заступник директора Мигасюк Галина Мирославівна)
Приймальня відділу освіти (секретар Хімко Ірина Іванівна)