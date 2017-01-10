Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції Листи до редакції Просимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії Твитнуть Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05



Просимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії Віталіївни, учениці 11 класу Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2, в якої виявлено злоякісну прогресуючу пухлину. Віталія – донька вчителя початкових класів Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2 Ільницької Оксани Володимирівни, внучка Ткачук Стефанії Михайлівни, яка теж працювала вчителем початкових класів цієї школи. Ільницька Віталія – найкраща, найактивніша, надзвичайно талановита учениця школи. Солістка зразкового танцювального ансамблю «Дивоцвіт», пластунка, лідер учнівського самоврядування, учасниця й ведуча районних заходів. Не будьмо байдужими, врятуймо молоде розквітаюче життя! Гроші можна перераховувати на рахунок ПриватБанку: 4149 4978 4583 0621 (Отримувач Ільницький Віталій Іванович) Гроші можна передати: Сокальська ЗШ І-ІІІст.№2 (заступник директора Мигасюк Галина Мирославівна) Приймальня відділу освіти (секретар Хімко Ірина Іванівна)

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