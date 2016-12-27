Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14





Напередодні Новорічних і Різдвяних свят Управлінням СБ України у Львівській області разом з іншими правоохоронними органами посилено захист об’єктів інфраструктури регіону та заходи безпеки в місцях масового перебування людей.

Правоохоронці несуть службу в посиленому цілодобовому режимі, аби запобігти провокаціям та злочинам.

Управління СБ України у Львівській області звертається до адміністрації підприємств, установ, закладів, а також до мешканців та гостей краю з проханням бути пильними!

Просимо громадян одразу звертатися до СБУ в разі виявлення зброї, вибухових пристроїв або підозрілих предметів, надходження інформації про перебування в регіоні підозрілих осіб, про ознаки сепаратистської чи терористичної діяльності.

Повідомити відповідну інформацію можна цілодобово на телефон довіри управління СБУ у Львівській області

(032) 298-66-22

Нагадуємо, що при виявленні підозрілого предмета СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ самостійно проводити з ним будь-які дії (торкатися, нахиляти, переміщувати, підіймати та інше).

Необхідно:

- забезпечити ізоляцію місця його знаходження наявними підручними засобами;

- негайно повідомити чергову службу ГУ НП про виявлену знахідку, місце її розташування, час виявлення та особу, що виявила;

- оперативно і точно виконувати всі рекомендації спеціаліста – вибухотехніка.

У разі отримання інформації повідомляти:

- "гаряча лінія" Управління СБ України у Львівській області

(032) 261-61-43

- оперативний черговий Управління НП в м. Львові

102

- оперативний черговий Управління ДСНС України у Львівській області 101 та 112.

Прес-служба УСБ України у Львівській області