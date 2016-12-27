Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
СБУ у Львівській області просить бути пильними на новорічні свята
Напередодні Новорічних і Різдвяних свят Управлінням СБ України у Львівській області разом з іншими правоохоронними органами посилено захист об’єктів інфраструктури регіону та заходи безпеки в місцях масового перебування людей.
Пішоходам з 1 січня 2017 року тимчасово буде недоступний перетин кордону на пункті пропуску Угринів-Долгобичів
Причиною закриття, як би це парадоксально не звучало, є те, що пілотаж... продемонстрував обґрунтованість поведінки пішоходів на постійній основі.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції
Листи до редакції

СБУ у Львівській області просить бути пильними на новорічні свята
Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14

Напередодні Новорічних і Різдвяних свят Управлінням СБ України у Львівській області  разом з іншими правоохоронними органами посилено захист об’єктів інфраструктури регіону та заходи безпеки в місцях масового перебування людей.

Правоохоронці несуть службу в посиленому цілодобовому режимі, аби запобігти провокаціям та злочинам.

Управління СБ України у Львівській області звертається до адміністрації підприємств, установ, закладів, а також до мешканців та гостей краю з проханням бути пильними!

Просимо громадян одразу звертатися до СБУ в разі виявлення зброї, вибухових пристроїв або підозрілих предметів, надходження інформації про перебування в регіоні підозрілих осіб, про ознаки сепаратистської чи терористичної діяльності.

Повідомити відповідну інформацію можна цілодобово на телефон довіри управління СБУ у Львівській області

(032) 298-66-22

Нагадуємо, що при виявленні підозрілого предмета СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ самостійно проводити з ним будь-які дії (торкатися, нахиляти, переміщувати, підіймати та інше).

Необхідно:

- забезпечити ізоляцію місця його знаходження наявними підручними засобами;

- негайно повідомити чергову службу ГУ НП про виявлену знахідку, місце її розташування, час виявлення та особу, що виявила;

- оперативно і точно виконувати всі рекомендації спеціаліста – вибухотехніка.

У разі отримання інформації повідомляти:

- "гаряча лінія" Управління СБ України у Львівській області

(032) 261-61-43

- оперативний черговий Управління НП в м. Львові

102

- оперативний черговий Управління ДСНС України у Львівській області 101 та 112.

Прес-служба УСБ України у Львівській області


Версія для друку
Інші публікації розділу Листи до редакції

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  