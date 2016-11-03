Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Вчитель - не професія, а покликання
Ці люди – вносять свої внески у розвиток нашого суспільства протягом багатьох років та століть.
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Листи до редакції

Вчитель - не професія, а покликання
Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27

Понад сто країн світу вшановують професію Вчителя. Це свято для людей, які працюють у сфері освіти. Кожного дня діти ходять до школи, але не всі з них розуміють, як важко бути вчителем, не всі розуміють, через що їм потрібно пройти. Ці люди – вносять свої внески у розвиток нашого суспільства протягом багатьох років та століть. Ніхто не задумується, як вчителі шукають матеріали для лекцій, відкритих уроків, як правильно пояснити ту чи іншу тему своїм учням, щоб вони зрозуміли та полюбили науку. Потрібно мати неабияке бажання та розуміння, щоб оволодіти педагогічною майстерністю. Лише вчителі можуть чітко уявити собі, яким має бути результат навчання, адже весь свій досвід вони надають учням, та мотивують цим їх. Усіх вчителів поєднує одне – любов до науки та бажання навчати, бажання показати, що наука – це наше майбутнє, це те, що кожен учень повинен розуміти та отримувати задоволення від знань, від кожного уроку.

Бути вчителем – це не професія, це покликання по життю.

Єлизавета УСАЧОВА.    


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