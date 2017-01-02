Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
Про поступлення до зведеного бюджету Сокальщини за 11 місяців 2016 року
6,6 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 873,8 тис. грн. або на 15,2 відсотка більше запланованого. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1,9 млн. грн.
Відбулося чергове засідання робочої групи з організації підвищення ефективного використання земельних ресурсів
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції
Листи до редакції
Вчителі та учні Лучицької школи передали допомогу воїнам АТО

Вчителі та учні Лучицької школи передали допомогу воїнам АТО
Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21

Ще ніколи їдальня нашої школи не бачила одночасно за роботою стількох кухарів, результатом праці яких стали смачні вареники. Всі столи були закладені варениками! Варениками для воїнів! Адже вчителі разом із своїми вихованцями, учнями 8-11 класів, саме в такий спосіб вирішили допомогти нашим героям – захисникам України.

Із наближенням новорічноріздвяних свят кожна господиня старається якнайкраще підготувати свою оселю, святковий стіл. А безпосередньо на свята в кожній українській хаті на столах повно смаколиків, які доповнюють духовну сутність Різдвяних свят. Без куті, вареників з різноманітними начинками, узвару і багатьох інших наїдків, ми не можемо уявити український святковий стіл.

А яку урочистість і таємничість приносить із собою cвятий Миколай! Причому, не тільки для дітей, але і для дорослих. Всі ми чекали і чекаємо тих приємних хвилин, коли заглядаєш під подушку, а там – саме те, що ви так просили у доброго cвятого Миколая. Тому щиро хочеться, щоб наші мужні воїни також хоча б на декілька годин відчули спрвжнє свято, свято душі і тіла. Щоб вони знову повернулися в роки безтурботного дитинства, згадали затишну батьківську оселю, яка багато років зігрівала і постійно зігріває їх своїм теплом. Хочеться, щоб наші герої також одержали подарунки. Віриться, що від щедрості Святого Миколая, від спогадів їм стане хоч трохи тепліше в холодних окопах і бліндажах. Хочеться, щоб вони відчули ту любов і доброту, які посилають діти і їх наставники через наших відважних патріотів-волонтерів.

Долучилися до потрібної і корисної справи також учні 1-7 класів. Кожен із них написав вітальну листівку з найкращими побажаннями для воїнівзахисників. Крім цього, разом із вітаннями наші вихованці передали героям свої вироби із зображенням Ангела-охоронця, малюнки, на яких вони відобразили дитячі мрії про мир, cвятого Миколая, який несе подарунки, колядників, вертеп і багато іншого, що ототожнюється із святами, які наближаються.

Дякуємо нашим героям-захисникам за мужність і героїзм, щасливе дитинство наших маленьких громадян, за мирне голубе небо. Повертайтеся всі живими додому. Слава Україні! Героям слава!

Cтепан БОЙКО, директор Лучицького НВК «ЗШ ІІІІ ст. – дитячий садок».


Версія для друку
Інші публікації розділу Листи до редакції

Кількість переглядів - 70


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  