Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





Ще ніколи їдальня нашої школи не бачила одночасно за роботою стількох кухарів, результатом праці яких стали смачні вареники. Всі столи були закладені варениками! Варениками для воїнів! Адже вчителі разом із своїми вихованцями, учнями 8-11 класів, саме в такий спосіб вирішили допомогти нашим героям – захисникам України.

Із наближенням новорічноріздвяних свят кожна господиня старається якнайкраще підготувати свою оселю, святковий стіл. А безпосередньо на свята в кожній українській хаті на столах повно смаколиків, які доповнюють духовну сутність Різдвяних свят. Без куті, вареників з різноманітними начинками, узвару і багатьох інших наїдків, ми не можемо уявити український святковий стіл.

А яку урочистість і таємничість приносить із собою cвятий Миколай! Причому, не тільки для дітей, але і для дорослих. Всі ми чекали і чекаємо тих приємних хвилин, коли заглядаєш під подушку, а там – саме те, що ви так просили у доброго cвятого Миколая. Тому щиро хочеться, щоб наші мужні воїни також хоча б на декілька годин відчули спрвжнє свято, свято душі і тіла. Щоб вони знову повернулися в роки безтурботного дитинства, згадали затишну батьківську оселю, яка багато років зігрівала і постійно зігріває їх своїм теплом. Хочеться, щоб наші герої також одержали подарунки. Віриться, що від щедрості Святого Миколая, від спогадів їм стане хоч трохи тепліше в холодних окопах і бліндажах. Хочеться, щоб вони відчули ту любов і доброту, які посилають діти і їх наставники через наших відважних патріотів-волонтерів.

Долучилися до потрібної і корисної справи також учні 1-7 класів. Кожен із них написав вітальну листівку з найкращими побажаннями для воїнівзахисників. Крім цього, разом із вітаннями наші вихованці передали героям свої вироби із зображенням Ангела-охоронця, малюнки, на яких вони відобразили дитячі мрії про мир, cвятого Миколая, який несе подарунки, колядників, вертеп і багато іншого, що ототожнюється із святами, які наближаються.

Дякуємо нашим героям-захисникам за мужність і героїзм, щасливе дитинство наших маленьких громадян, за мирне голубе небо. Повертайтеся всі живими додому. Слава Україні! Героям слава!

Cтепан БОЙКО, директор Лучицького НВК «ЗШ ІІІІ ст. – дитячий садок».