Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції
Листи до редакції

Усуньте несправності пічного опалення перед використанням!
Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14

А також використання пожежонебезпечних електричних приладів для обігріву помешкань з настанням холодної пори. Аби запобігти непоправному, треба утримувати печі опалення в справному стані, не допускати їх надмірного перегріву. Печі та димарі повинні бути оштукатурені та побілені, очищені від сажі. Поблизу нагрівальних елементів печей та приладів опалення не слід розміщати горючі предмети, особливо на горищі.

Забороняється використовувати саморобні пожежонебезпечні електронагрівальні прилади, залишати їх увімкненими без нагляду чи доручати це малолітнім дітям. Не використовуйте для розпалу печей легкозаймисті речовини. Не залишайте малолітніх дітей без нагляду, не доручайте їм нагляд за приладами опалення, ховайте від них сірники.

Будьте пильними та обережними при поводженні з вогнем. Не паліть у ліжку.

Пам’ятайте, що Ваша безпека залежить від Вас!

Олег БОРИС, провідний інспектор Сокальського РС ГУ ДСНС України у Львівській області, капітан служби цивільного захисту.


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