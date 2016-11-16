Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10





А що ж робити, коли від Тартакова до Лучиць яма на ямі. І це нині добре видно, коли просто в калабані водії бояться в"їжджати адже не знають яка там глибина. Між Сокалем і Тартаковом також знову "вилізли" великі вибоїни. Просто жах! Двадцять п"ять кілометрів до Лучиць треба їхати більше години (а хто пам"ятає, автобус курсував за тридцять хвилин). Сьогодні важко їхати, машини по таких дорогах часто ламаються, одним словом не витримують.

На дорогу до Боб"ятина, Лучиць виділені кошти по програмі "Дороги Сокальщини". Співфінансують і сільські ради. Але що з того, коли чиновники "проспівали" тепле літо, а осінь стала дощовою. А обіцянки підлатати цей "напрямок" (поіншому не назвеш) залишаються на папері.

На жаль, не літають гвинтокрилі до Лучиць, а так би, напевно, скористався б ними не один місцевий житель.

Андрій ЧЕМЕРИС.

Фото автора.