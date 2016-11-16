Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF

[2016-11-16 14:34:57] анна дуже класно ...

[2016-11-03 00:02:36] СОКАЛЬЧАНИН ТО ХЛОПЦІ ЗАГАРЯТИ, ПЕВНО, ПІШЛИ, ...

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

Огляд
До Лучиць на Сокальщині через поганий стан доріг добратися можливо лише гелікоптером
На жаль, не літають гвинтокрилі до Лучиць, а так би, напевно, скористався б ними не один місцевий житель.
Брати Капранови побували в Сокалі
Минулої суботи до Сокаля завітали відомі письменники брати Віталій і Дмитро Капранови. Вони презентували свій новий роман «Забудь-річка», який побачив світ у цьому році. Зустріч з братами Капрановими відбулася в Народному домі. Віталій та Дмитро розповіли як писали роман, епіцентром історичних подій якого є Бережанщина, що на Тернопільщині.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції
Листи до редакції
До Лучиць на Сокальщині через поганий стан доріг добратися можливо лише гелікоптером

До Лучиць на Сокальщині через поганий стан доріг добратися можливо лише гелікоптером
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

А що ж робити, коли від Тартакова до Лучиць яма на ямі. І це нині добре видно, коли просто в калабані водії бояться в"їжджати  адже не знають яка там глибина. Між Сокалем і Тартаковом також знову "вилізли" великі вибоїни. Просто жах! Двадцять п"ять кілометрів до Лучиць треба їхати більше години (а хто пам"ятає, автобус курсував за тридцять хвилин). Сьогодні важко їхати, машини по таких дорогах часто ламаються, одним словом  не витримують.

На дорогу до Боб"ятина, Лучиць виділені кошти по програмі "Дороги Сокальщини". Співфінансують і сільські ради. Але що з того, коли чиновники "проспівали" тепле літо, а осінь стала дощовою. А обіцянки підлатати цей "напрямок" (поіншому не назвеш) залишаються на папері.

На жаль, не літають гвинтокрилі до Лучиць, а так би, напевно, скористався б ними не один місцевий житель.

Андрій ЧЕМЕРИС.

Фото автора.


Версія для друку
Інші публікації розділу Листи до редакції

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  Независимость Украины сплотила нас в США На Сокальщине почтили украинских и австрийских солдат