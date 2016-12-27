Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
Відбулися чергові матчі чемпіонату області з волейболу серед дорослих
В Сокалі відзначили Міжнародний день інваліда
У приміщенні Благодійного Фонду «Карітас»-Сокаль, працівники Сокальського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) спільно з БФ «Карітас»-Сокаль відзначили Міжнародний день інваліда.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції
Листи до редакції

В Поториці на Сокальщині реставрують могилу вояків УПА
Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14

Влітку 2013 року жителька Поториці А. Сенчина (нині св. пам’яті) показала мені могилу трьох вояків УПА, які були похоронені на цвинтарі у с. Поториця. Цю могилу зовсім не було видно, бо дика ожина та інші хащі її повністю закрили. Ми вирішили її реставрувати і за допомогою спонсорів Романа Смика та Юлії Новосад зробили це, а також зрізали старе високе дерево, яке росло поруч. Безкорисливо допомагали опорядкувати могилу Борис Марушко і його брат, дочка Ю. Новосад та її чоловік – священик о. Андрій Копчак, а також їхні сусіди.

Поторицький сільський голова Тарас Юхим зрізав ще п’ять високих дерев, і цвинтар у с. Поториця тепер має зовсім інший вигляд.

На жаль, в Сокальському районі є такі кладовища, які позаростали чагарниками, високими бур`янами й виглядають як густий ліс, де зовсім не видно могил, особливо старих, у яких вже немає рідних і їх ніхто не доглядає. Було б добре, якби члени церковних комітетів, а також активні депутати проявили ініціативу й опорядкували цвинтар, як у с. Поториця.

Ігор БАБСЬКИЙ, член Спілки політв’язнів України.


Версія для друку
Інші публікації розділу Листи до редакції

Кількість переглядів - 21


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  