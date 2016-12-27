Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14





Влітку 2013 року жителька Поториці А. Сенчина (нині св. пам’яті) показала мені могилу трьох вояків УПА, які були похоронені на цвинтарі у с. Поториця. Цю могилу зовсім не було видно, бо дика ожина та інші хащі її повністю закрили. Ми вирішили її реставрувати і за допомогою спонсорів Романа Смика та Юлії Новосад зробили це, а також зрізали старе високе дерево, яке росло поруч. Безкорисливо допомагали опорядкувати могилу Борис Марушко і його брат, дочка Ю. Новосад та її чоловік – священик о. Андрій Копчак, а також їхні сусіди.

Поторицький сільський голова Тарас Юхим зрізав ще п’ять високих дерев, і цвинтар у с. Поториця тепер має зовсім інший вигляд.

На жаль, в Сокальському районі є такі кладовища, які позаростали чагарниками, високими бур`янами й виглядають як густий ліс, де зовсім не видно могил, особливо старих, у яких вже немає рідних і їх ніхто не доглядає. Було б добре, якби члени церковних комітетів, а також активні депутати проявили ініціативу й опорядкували цвинтар, як у с. Поториця.

Ігор БАБСЬКИЙ, член Спілки політв’язнів України.