Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





На базі ДП «Рава-Руський лісгосп» відбувся міжнародний семінар на тему «Всихання соснових насаджень у Львівській області». У ньому взяли участь представники Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства; департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА; директори та головні лісничі лісогосподарських підприємств області, на території яких ростуть соснові ліси; науковці з Національного лісотехнічного університету України та Інституту екології Карпат НАН України; співробітники Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Львівлісозахист» та Львівської державної лісовпорядної експедиції ВО «Укрдержліспроект»; від Сокальського району – заступник голови районної ради Василь Бойко, депутат районної ради, голова комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій Андрій Сенюк, головний лісничий ДП «Галсільліс» Андрій Микитюк. А також польська делегація на чолі з начальником відділу охорони лісу Генеральної дирекції лісів Польщі Альдоною Перлінською.

У вітальному слові перший заступник начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Ярослав Целень підкреслив важливість проведення семінару, представив учасників зустрічі та охарактеризував стан із всиханням соснових лісів на території Львівської області, яких уже обліковано 960 га.

Директор Інституту екології Карпат НАН України Микола Козловський розповів про стовбурові нематоди, які спричиняють всихання смереки у Карпатах та сосни на Поліссі. Дослідження, проведені співробітниками цього інституту, показують, що соснова стовбурова Bursaphelenchus mucronatus може закупорювати трахеїди сосни і тим самим долучатись до інших чинників, які спричиняюсь всиханню сосни і підсилюють цей процес.

Доповідь на причинах всихання сосни у Львівському регіоні зосередив доцент кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України Володимир Крамарець, наголосивши на існуючих потенційних шкідниках і хворобах сосни, їх пошкодженнях та окреслив необхідні заходи протидії, інформацію про те, що потрібно зробити у найближчому майбутньому аби якось зарадити існуючій проблемі.

Начальник відділу охорони лісу Генеральної дирекції лісів Польщі Альдона Перлінська представила представників польської делегації. У своїй презентації розказала про ситуацію зі сосновими насадженнями на сході Польщі (Любельське воєводство). Вона також зазначила, що посуха у 2015ому різко прискорила інтенсивність всихання соснових лісів. Кліматичні чинники активізували активність та шкідливість короїда верхівкового Ips acuminatus, інтенсивний розвиток якого різко прискорив всихання сосняків. Польські колеги володіють детальною інформацією про стан лісів і оперативно отримують дані при перших ознаках пошкодження або всихання дерев.

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Заступник директора Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Львівлісозахист» Василь Сеник охарактеризував перебіг процесів всихання соснових лісів на Львівщині, під час його виступу демонстрували зйомку соснових насаджень з дрона. А працівник лабораторії ДП «Львівлісозахист» Віра Венгер представила результати лабораторних аналізів видового складу патогенних грибів та комахфітофагів із осередків всихання сосни.

Після закінчення теоретичної частини, учасники семінару відвідали лісові об’єкти в Хлівчанському лісництві, на яких, напередодні семінару, заклали пробні площі. Відбулась жвава дискусія та обговорення існуючої проблеми, у якій активну участь взяли польські колеги, представники ЗМІ та громадськість.

В другій половині дня учасники семінару продовжили роботу на території Польщі – у лісах Надлісництва Томашів. Представники Львівщини відвідали соснові насадження та побачили, як реально та оперативно польські колеги вирішують проблеми на місцях. За їх переконанням «лісівник має йти перед короїдом, а не після нього – тобто не допускати втрати якості деревини». Дискусія завершилася теоретичною частиною з презентаціями від науковців Інституту досліджень лісівництва, працівників Надлісництва Томашів.

Наш кор.