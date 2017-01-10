Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції
Листи до редакції

В Сокалі діти у скрутних життєвих обставинах отримали подарунки від Святого Миколая
Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05

762 подарунки від Святого Миколая отримали діти, які опинилася у скрутних життєвих обставинах, у рамках акції «Помічники святого Миколая-2016». Вона завершилася дійством до святого Миколая, яке відбулося в приміщенні Благодійного фонду «Карітас»Сокаль, на яке запросили діток з особливими потребами, дітей сиріт та дітей загиблих і поранених воїнів АТО. Розпочав його директор Благодійного фонду «Карітас»Сокаль о. Ярослав Кащук розповіддю про святого Миколая. Пластуни станиці «Сокаль» для дітей з особливими потребами організували святкове театралізоване дійство, а також різноманітні конкурси та забави, в яких вони могли проявити свій художній талант, акторську майстерність та вправність. Дітки приготували віршів для  св. Миколая. Усі маленькі глядачі зі щасливими очима та радісними посмішками отримували подарунки та мали можливість поспілкуватися з Миколаєм. Подарунки для маленьких учасників свята організували Благодійний фонд «Карітас»Сокаль, Товариство захисту дітейінвалідів «Надія» і багато інших небайдужих людей.

Ми щиро вдячні спонсорам благодійної акції «Помічники Святого Миколая» – це підприємству «Датський текстиль», яке надало 15 тисяч гривень, парафіянам церкви святих апостолів Петра і Павла, які зібрали 6780 грн., торговій мережі «Сокальські ковбаси» (5000 грн.), фермеру Світлані Хом’як (2000 грн.), а директор «Унікредитбанк» міста Червонограда Володимир Коваль та приватний підприємець Дмитро Істомин офірували по 1000 грн. Школярі Сокальської гімназії зібрали 600 грн. та іграшки.

Не залишилися байдужими й приватні підприємці Людмила Солоненко, Ігор Пилипчук, Ганна Паньків, Валерій Штокало, Сокальська райспоживспілка, аптека «Провізор», стоматологічний кабінет по вулиці Чайковського, які офірували по 500 гривень. А по 400 грн. – працівники Сокальського відділення Червоноградської об’єднаної податкової інспекції, приватний підприємець Людмила Фігурко. По 300 грн. – приватне підприємство «Вимір», нотаріус Ігор Ковальчук, «Вікна Перфект», підприємці – Ігор Сидор, Володимир Ділай, Мирослава Сопотух. По 200 грн. – ПП «Сіріус», «Теплос», «Сокальзоответсервіс», приватна охорона «Авангард», приватний нотаріус Галина Сироїд, Людмила Тимощук, ЛТД «Здоров’я», приватний підприємець Євген Федун, 250 гривень – підприємство «Будпостач». По 100 гривень – ветаптека, автозапчастини біля нової автостанції, Орися Багрій, приватні підприємці п. Мельник, Петро Міркунов, Олена Коваленко, магазин «Мисливець», Галина Леонова,а спортклуб «Скульптор» – 30 грн.

Солодощі, фрукти надали приватні підприємці Віктор Зіньків, Віктор Скляров, Віталій Гузіч, підприємство «Ніка», інтернетпровайдер «Бестлінк», профспілка Сокальського РЕМу, магазини «Овочі, фрукти», «Рідний край», «Рубін», кафе «Кавуся», «Мебельсервіс». Іграшки та одяг – приватні підприємці Андрій Гріх, Олександр Барвінко, магазин «Білизна», Ярослава Прокулевич.

Під час акції зібрали 39760 грн., на які сформували 762 подарунки. Їх роздали дітям з сіл Скоморохи, Поториця, Горбків, Тартаків, маленьким пацієнтам педіатричного відділення Сокальської ЦРЛ та під час святкування в приміщенні благодійного фонду «Карітас»Сокаль.

Мар’яна ЯРЕМЧУК, менеджер БФ «Карітас»-Сокаль.       


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