Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції
Листи до редакції
В Сокалі стихійна торгівля будматеріалами може бути причиною ДТП

В Сокалі стихійна торгівля будматеріалами може бути причиною ДТП
Стаття з випуску № 77-78 від 2016-09-01

На неодноразові мої звернення в Сокальську міську раду та райвідділ поліції щодо торгівлі будівельними матеріалами на тротуарі в крамниці "Стиль" (м. Сокаль, вул. Яворницького), все залишається без змін. Але знову розпочинається навчальний рік. Повз магазин йдуть діти до школи №5, і змушені обходити автомобілі, припарковані на тротуарі. Таким чином вони наражають себе на небезпеку. Реагування міської влади та правоохоронних органів ось уже протягом трьох років немає. Думаю, що сокальчани пам'ятають, як в цьому мікрорайоні вже була дорожньотранспортна пригода, під час якої загинув хлопчик.

Нехай ця інформація вже буде відкритим зверненням до голови Сокальської РДА та правоохоронних органів і вони дадуть відповідь на сторінках газети "Голос з-над Бугу" всій громаді, якщо немає належного реагування на моє, депутатське.

Юрій ТОВАРЯНСЬКИЙ,
депутат Сокальської міської ради.

Фото автора.


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Кількість переглядів - 590
Тарас 2016-09-16 09:51:57
Ще гірше є :
1.Вул.Тартаківська(біля "Оксани") - маршрутки перекривають вулицю
2.перехрестя Тартаківської -Шептицького парковка посеред перехрестя.
3.вул.Б.Хмельницького,Шашкевича,Михайленка тотальна парковка по дорозі.Вул.Шептицького в районі Петра і Павла забита вщерть , похоронні процесії іноді чуть не попадають під колеса.По Шашкевича рух фур , бетономішалок, тракторів і все це трусить навколишні доми особливо де "лежачі поліцейські"
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