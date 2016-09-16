Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

На неодноразові мої звернення в Сокальську міську раду та райвідділ поліції щодо торгівлі будівельними матеріалами на тротуарі в крамниці "Стиль" (м. Сокаль, вул. Яворницького), все залишається без змін. Але знову розпочинається навчальний рік. Повз магазин йдуть діти до школи №5, і змушені обходити автомобілі, припарковані на тротуарі. Таким чином вони наражають себе на небезпеку. Реагування міської влади та правоохоронних органів ось уже протягом трьох років немає. Думаю, що сокальчани пам'ятають, як в цьому мікрорайоні вже була дорожньотранспортна пригода, під час якої загинув хлопчик.
Нехай ця інформація вже буде відкритим зверненням до голови Сокальської РДА та правоохоронних органів і вони дадуть відповідь на сторінках газети "Голос з-над Бугу" всій громаді, якщо немає належного реагування на моє, депутатське.
Юрій ТОВАРЯНСЬКИЙ,
депутат Сокальської міської ради.
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