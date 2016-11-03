Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Протягом десяти місяців 2016 року на території Сокальського району виникло 127 пожеж
За поточний період 2016 року через пожежі загинула одна особа. Прямі збитки складають 1,1 мільйона гривень, побічні 5,8 мільйона гривень.
На Сокальщині взято під варту підозрюваних у вчиненні крадіжок авто та пограбувань квартир
Слідчими Сокальського відділення поліції зібрано достатні докази щодо вчинення цими особами на території району 14 кримінальних правопорушень вказаної категорії.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції
Листи до редакції

Протягом десяти місяців 2016 року на території Сокальського району виникло 127 пожеж
Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03

Протягом десяти місяців 2016 року на території Сокальського району виникло 127 пожеж, проти 182 за аналогічний період 2015 року. За поточний період 2016 року через пожежі загинула одна особа. Прямі збитки складають 1,1 мільйона гривень, побічні 5,8 мільйона гривень.

Підрозділами Сокальського РС ГУ ДСНС України у Львівській області врятовано матеріальних цінностей на суму 11,2 мільйона гривень. Пожежами знищено, та пошкоджено 59 будівель. Знищено 67 тонни грубих кормів. Всі ці випадки сталися в житловому секторі.

Щодоби негативна тенденція зі збільшення кількості загиблих на пожежах продовжується. Найбільша кількість пожеж (80%) виникла у житловому секторі, де заходи пожежної безпеки забезпечується громадянами – власниками будинків і квартир. Основними причинами виникнення пожеж із року в рік залишаються куріння у ліжку в нетверезому стані, необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електрообладнання та пічного опалення. Всі ці випадки сталися в житловому секторі.

Протягом десяти місяців 2016 року на території Сокальського району виникло 127 пожеж, 61 пожежа в екосистемах. Пожежами знищено, та пошкоджено 59 будівель. Проведеним аналізом встановлено, що найбільш уражені пожежами населені пункти в Сокальському районі це: с. Сілець, с. Межиріччя, м. Белз, м. Сокаль, с. Тяглів, с. Куличків. В зв’язку з цим дані населені пункти додатково відпрацьовуються та проводиться роз’яснювальна робота з населенням.
Державна служба з надзвичайних ситуацій спільно з міськими та селищними радами, проводить роботу щодо запобігання травматизму та загибелі людей на пожежах. Згідно з вимогою глави 10 ст. 39 п. 1 Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403VI, в якій сказано, що органи місцевого самоврядування зобов’язані за місцем проживання організувати навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті. У зв’язку з цим приділяється належна увага щодо забезпечення надійного протипожежного захисту населених пунктів, навчання населення за місцем проживання. Особливу увагу звертається на проведення педагогами шкіл, вихователями дошкільних закладів масовороз’яснювальної роботи з багатодітними та не благодійними сім’ями. Створюються на базі міських та сільських рад кімнати, пункти для навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті на тему «Вбережи свій дім від вогню!»

Для захисту квартир житлових будинків і будинків індивідуальної забудови слід забезпечити переносними вогнегасниками з розрахунку один ВП2, ВП3 (вогнегасник порошковий) на одну квартиру або на один будинок індивідуальної забудови, а також забороняється: залишати дітей без нагляду, виключити можливість доступу їх до сірників, газових плит, приладів опалення; розпалювати печі за допомогою горючих рідин; відводити дим від печей у вентиляційні канали; користуватися димоходами не очищеними від сажі; застосовувати відкритий вогонь для розігрівання труб із замерзлою водою; використовувати для обігрівання приміщень саморобні електронагрівальні прилади, так звані «козли»; сушити одяг та білизну над печами під час їх роботи; побутові електронагрівальні прилади слід встановлювати на відстані не менше 0,5 м від горючих матеріалів; вмикати одразу в одну розетку багато електроприладів; залишати без нагляду увімкнені в мережу прилади; палити у власному житлі.

Олег БОРИС, провідний інспектор Сокальського РС ГУ ДСНС України у Львівській області, капітан служби цивільного захисту.


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