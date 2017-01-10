Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції
Листи до редакції

Ви вирішили зробити лазерну епіляцію?
Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29

лазерна епіляціяТому що традиційні способи видалення волосся (гоління, вищипування, епіляція воском і спеціальними кремами) дають лише тимчасове полегшення, змушуючи вас постійно, протягом усього життя, витрачати час і гроші.

Досі одним із визнаних способів видалення волосся на більш-менш тривалий термін була електроепіляція. Ця процедура болюча, займає багато часу, так як руйнуючи волосяний фолікул (цибулину), не зачіпає зародкові клітини волосся, з яких через деякий час знову виростає новий волосок. Таку процедуру ви можете замовити на сайті клініки Lazer Beauty. Клініка надає послуги такі як лазерна епіляція у Львові . Замовити послугу ви можете безпосередньо на сайті компанії або звернутися за контактними телефонами.

У той час як лазерна епіляція назавжди позбавить вас від небажаного волосся:

  • лазер впливає на волосся променем світла, який проходить через шкіру і поглинається меланіном, що містяться у волосяному фолікулі
  • енергія світла перетворюється в тепло, руйнує фолікул і зародкові клітини: таким чином, волосся видаляється назавжди
  • за даними статистики, після 4-6 обробок лазером спостерігається 80-90-відсоткове припинення росту волосся, а залишкові волосся стають тонше і світліше
  • лазерна епіляція не призводить до потовщення волосся, зростання більш темних волосся і не провокує прискорення зростання
  • процедура схвалена офіційними медичними асоціаціями України, США та Європи
  • лазерна епіляція може бути проведена в підлітковому віці.

ЯК ВПЛИВАЄ ЛАЗЕР?

  • безболісно — так як шкіра під час обробки захищена від теплового впливу за допомогою системи динамічного охолодження DCD (криоген — охолоджуючий газ — розпорошується на шкіру в момент лазерного імпульсу і забезпечує комфорт під час процедури);
  • швидко — бікіні обробляються близько 10 хвилин, великі області обробляються довше;
  • безпечно — дбайливе та обережне шкіру видалення волосся може бути вироблено і на вкрай чутливих областях, таких, як промежину і соски.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІД ЧАС ПРОЦЕДУРИ?

В залежності від кількості волосся і площі порядок обробки може змінюватися, але в цілому це відбувається так:

Лікар консультує пацієнта про особливості застосування лазерної епіляції і з'ясовує, чи буде лазерна обробка в даному випадку оптимальною, а також наскільки результат буде відповідати очікуванням.

Пацієнт обривает поверхню, що підлягає лазерній обробці, за 1 -3 дні до процедури або безпосередньо перед нею. Лікар і пацієнт захищають очі за допомогою окулярів.

На невеликій ділянці шкіри пацієнта лікар виробляє декілька пробних імпульсів, підбираючи оптимальний режим лазерного впливу.

Повна процедура може бути зроблена в той же день або пізніше, залежно від реакції шкіри.

ЯКІ НАСЛІДКИ?

Більшість пацієнтів не скаржаться на больові відчуття, деякі говорять про дискомфорт. Це залежить від порогу чутливості пацієнта.
Оброблена шкіра може почервоніти або припухнуть після лазерної обробки і залишатися в цьому стані від кількох годин до кількох днів. Це нормально і означає, що лазер заподіяв волоссю пошкодження. У цьому випадку пацієнт може охолодити і заспокоїти шкіру спеціальним гелем, кремом або льодом.
При обробці темної (засмагу) шкіри може виникнути гіпопігментація (освітлення), або гіперпігментація (потемніння) шкіри. Це явище тимчасове і проходить протягом декількох тижнів.

СКІЛЬКИ ПОТРІБНО ПРОЦЕДУР?

Це залежить від кольору шкіри, кольору і жорсткості волосся пацієнта. В цілому необхідно не менш 4-6 процедур, що пов'язано з циклічністю росту волосся, т. к. лазер впливає тільки на волосся, що знаходяться в стадії активного росту. Наступні процедури потрібні для знищення тих фолікулів, які в момент попередньої обробки знаходилися в стані спокою під шкірою, а через 4-6 тижнів увійшли в стадію зростання.

ЯК ПРАВИЛЬНО ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ЛАЗЕРНОЇ ЕПІЛЯЦІЇ?

  • не загоряйте 4-6 тижнів до процедури і використовуйте крем з сонцезахисним чинником №15 і більше під час всього курсу процедур
  • не мочіть оброблену поверхню перші добу
  • якщо зберігається почервоніння, то 4-5 днів не користуйтеся губкою для миття, не тріть шкіру, виключіть масаж
  • за 6 тижнів до лазерної обробки виключіть будь-яку епіляцію, крім гоління
  • якщо у вас буває герпес, то бажано за кілька днів до процедури почати приймати противірусні препарати
  • якщо у вас смаглява шкіра, то для поліпшення результатів процедури застосовуйте відбілюючі креми за 4-6 тижнів до процедури.

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