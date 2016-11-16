Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10





Седан найпопулярніший автомобіль серед покупців. Виробники представляють самий широкий модельний ряд авто з таким типом кузова. Вважається, що кількість седанів на 35% перевищує кількість інших автомобілів. І це легко пояснити, адже седан можна вибрати на будь-який смак і гаманець.

В останні роки в Україні найчастіше купують седани марок Volkswagen та Honda. Поступово набирають популярність китайці та корейці.

Покупців приваблює:

• універсальність седана;

• широкі функціональні можливості;

• багажник, відокремлений від салону;

• стильна зовнішність навіть на бюджетних моделях.

Автовласники насилу знаходять мінуси седана:

• невисока прохідність;

• розміри седана ускладнює паркування в міських умовах.

До того ж саме седани є базою для всіх конструкторських новинок. З кожним роком седани стають все більш досконалі, і радують автолюбителів новими моделями. На форумах помітний сплеск інтересу покупців до спортивних седанів. Ці моделі стабільно ростуть в ціні.

Як вибрати седан?

Перш за все, визначитеся з ціною і призначенням автомобіля. Допомогти вам в цьому може популярний автомобільний сайт auto.ria.com. Зайшовши на нього, ви наново відкриєте для себе світ автомобілів:

1. Визначте ціну авто

На сайті представлені понад 100 000 моделей седанів. З допомогою зручного інтерфейсу ви легко отфильтруете потрібні автомобілі.

2. Призначення автомобіля

Дуже важливо розуміти, навіщо вам новий автомобіль. Не варто купувати великий місткий седан преміум класу для щоденних поїздок на роботу або виїздів на природу великою компанією. Уважно поставтеся до вибору, адже седан бізнес-класу буде вимагати від вас певний вид палива і мастильних матеріалів.

3. Рік випуску автомобіля

Якщо сумніваєтеся, яке авто купувати, то почитайте інформаційні статті на сайті, поспілкуйтеся на форумах або просто перегляньте список новин. Вся ця корисна інформація допоможе вам вирішити седан, якого року підійде для вас найкраще. Багато інформації про сайті можна дізнатися, відвідавши сторінку у вікіпедії.

Не маловажне значення мають технічні характеристика седана. Зверніть особливу увагу на наступні моменти:

1. Витрата палива

На нові моделі седанів виробники ставлять потужні та економічні двигуни. Це дуже важливо в умовах постійного подорожчання цін на паливо. При бажанні можна легко знайти економічний седан з дволітровим двигуном і його "великого брата" з восьмилітровим мотором, який споживає всього лише трохи більше палива.

2. Безпека

Сучасний автомобіль повинен бути максимально безпечний. На останні моделі седанів конструктори ставлять системи безпеки найвищого класу.

3. Коробка передач

На седани однаково часто ставлять обидва варіанти коробки передач. В останні роки на седанах досить часто зустрічається роботизована коробка.

4. Тип приводу

В залежності від призначення седана, вибирайте тип приводу. У зимовий час виявиться незамінним передній привід, а задньопривідні авто гарні на трасі.

Який седан краще?

Важко визначитися, який седан краще. Кожна марка гарна й приваблива по-своєму. Але можна виділити кілька моделей у різних номінаціях:

• в розряд кращих седанів економ-класу можна сміливо віднести Hyundai Solaris (він місткий, оснащений двигуном 1,4 літра і МКПП);

• перше місце в категорії бізнес-клас віддано BMW 5 (авто поєднує в собі комфорт, зручність і відмінну керованість);

• звання кращого авто преміум-класу по праву належить Audi A8 (повнопривідна модель з полегшеним кузовом і високотехнологічної начинкою відрізняється стильним дизайном та багатою обробкою салону).

Якщо ви хочете вкласти ваші гроші правильно і придбати хороший автомобіль, то вибирайте седан - це авто виправдовує всі ваші очікування.