Голос Сокальщини - актуальні новини

Чому багато автомобілістів з жахом чекають зиму? Причина полягає в складних погодних умовах, які включають хуртовини, сильні снігопади, ожеледь і густий туман. Особливо небезпечно виїжджати на дороги, коли одночасно виникає кілька проблем. Наприклад, ожеледь і рясна «стіна» з туману або снігопаду. У такому разі важко впоратися з управлінням автомобіля.

Але є спосіб убезпечити себе і своїх пасажирів, а саме – придбати якісні шини, спеціально пристосовані під зимовий сезон. Багато фахівців стверджують, що шипована гума Nokian не тільки володіє чудовою міцністю і стійкістю до низьких температур, але має відмінне зчеплення з дорожнім покриттям.

У чому актуальність автопокришок

Не знаєте, де можна купити якісні шини Нокіан»? Тоді зайдіть в інтернет-магазин Lester, де зможете підібрати відповідні шиповані покришки від відомого концерну Nokian Tyres. Гума демонструє дивовижні ходові якості на слизькому покритті навіть в таких ситуаціях:

при їзді на високих швидкостях;

під час поворотів і розворотів;

при пересуванні по бездоріжжю.

Компанія Nokian позначила головним стратегічним напрямком у розвитку виробництва саме безпека автошин. Вся лінійка гуми «Нокіан» відрізняється довговічністю, низьким рівнем шуму, а також відмінним зчепленням з дорожнім покриттям. Саме тому інтернет-магазин Lester вирішив додати автошини Nokian в каталог.

Переваги шипованих покришок

Якщо запитати автолюбителів, яка гума є найбільш ефективною при пересуванні по засніженій дорозі, то можна отримати одноголосний відповідь – шипована. І в цьому зійдеться 95% автолюбителів. Інтернет-магазин Lester допоможе підібрати найбільш підходящі моделі шин «Нокіан» для вашого авто.

У каталозі представлені зимові покришки Nokian, які відрізняються досить унікальною формою шипів, а також методом їх кріплення. Приміром, на автошини модельного ряду Hakkapeliitta 5 стрижні прикріплюються до багатошаровій структурі матеріалу таким чином, що на зовнішній кромці ламелі знаходиться металева надріз. Це дозволяє міцно фіксувати шип в порожнині гуми, не даючи йому повертатися під впливом маси машини під час пересування. Напрям «кігтя» постійно залишається однаковим відносно дороги. Це забезпечує найбільш надійне зчеплення при контакті з дорожнім покриттям при маневруванні, а також значно скорочує гальмівний шлях.

У вас є шанс переконатися в надійності шипованих шин Nokian в перший же день після рясного снігопаду. Але покупку не варто залишати на потім. Запасатися таким товаром, як зимова гума, слід заздалегідь, щоб негода не застала зненацька. Інтернет-магазин Lester надасть великий асортимент автошин «Нокіан» з детальним описом характеристик і зазначенням ціни. Якщо виникли запитання щодо товару, менеджери компанії нададуть детальну консультацію та допоможуть зробити правильний вибір.

До переваг інтернет-магазину Lester можна віднести:

регулярну перевірку якості продукції;

великий асортимент;

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Джерело: Інтернет-магазин шин Lester.ua