Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





На початку навчального року тартаківські дошкільнята отримали чудовий подарунок – новий навчальновиховний комплекс. На його відкриття вже давно чекали, адже досі дошкільнята відвідували дитсадок, який знаходився в старому, вологому приміщенні, де не було належних умов. І ось завдяки ініціативним людям добрий задум вдалось втілити в життя. Насамперед, написали мікропроект по відкриттю НВК. Цей мікропроект переміг і завдяки тому, що спільно взялися за справу громада, відділ освіти РДА, керівництво НВК, Тартаківська сільська рада, районна і обласна влади, батьки, діти тепер перебуватимуть в чудових умовах. І ось нещодавно навчальновиховний комплекс урочисто відкрили. Ігрові, спальні кімнати, санвузли відремонтовані, все нове, гарно пофарбоване, дітки залюбки тут проводять свій час.

Для Тартакова відкриття навчальновиховного комплексу – це довгоочікувана подія, тож на свято зійшлися дошкільнята, учні школи, батьки, бабусі і дідусі. Різнокольорові кульки перед школою майоріли на сонці, запрошуючи гостей. На урочистому відкритті навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенівдошкільний навчальний заклад імені Петра Саноцького» були голова Сокальської районної ради Микола Пасько, перший заступник голови Сокальської РДА Ірина Задолинна, головний спеціаліст відділу освіти Сокальської РДА Леся Ковалишин, методист РМК Марія Тимошик, Тартаківський сільський голова Степан Орловський, депутат районної ради Юрій Козійчук.

Дошкільнята віршиками та танцем привітали усіх присутніх на святі. Далі виступив голова районної ради Микола Пасько: «Для Тартакова відкриття НВК – це велике свято. Пам’ятаю, навесні цього року сільський голова показав нам садочок. Коли ми побачили, в яких умовах підростають діти, то поставили вимогу сільському голові, щоб він обов’язково взяв участь у конкурсі мікропроектів. Я радію, що цей проект переміг, в цьому є велика заслуга освітян, які його написали, мали чимало клопотів з технічною документацією. Ваш районний депутат Юрій Козійчук теж брав активну участь в реалізації проекту. А загалом нам спільно вдалось залучити на село Тартаків чи не найбільше об’єктів, які перемогли у чотирьох мікропроектах, це – Народний дім, амбулаторія, заміна вікон у школі та відкриття НВК. Загалом, у вашу сільську раду залучено три мільйони інвестицій. Такий великий обсяг робіт проводиться вперше за всю історію незалежності України. Бажаю вам примножувати сім’ї дітьми, ходити в цей чудовий садочок, щоб в селі лунав дитячий сміх, адже тоді живе село».

Перший заступник голови Сокальської РДА Ірина Задолинна зазначила, що до відкриття навчальновиховного комплексу долучились усі, бо діти – наше майбутнє. Побажала діткам здоров’я, бути слухняними в садочку і вдома, зростати на радість батькам і щоб в майбутньому стати справжніми українцями, возвеличувати нашу державу.

На Сокальщині відкрито уже 26 навчальновиховних комплексів, це результат великої праці освітян на чолі з начальником відділу освіти Романом Монастирським. А ще поматеринськи за кожну дитину, як за свою, переживає головний спеціаліст відділу освіти Леся Ковалишин. Саме вона і була отим поштовхом до написання освітянських проектів, які перемогли та нині реалізовуються на Сокальщині. Л. Ковалишин привітала і шкільну громаду, і дошкільнят, попросила учнів бути відтепер більш уважнішими, адже в їхню шкільну родину влилися дошкільнята, тому звернулась, аби вони допомогали малюкам адаптовуватись в садочку. А також побажала усім здоров’я, успіхів у роботі і надалі втілювати усі задуми в життя.

Тартаківський сільський голова Степан Орловський подякував освітянам, батькам, громаді, владі за допомогу у відкритті НВК, а також вручив подяку директору НВК Ользі Дідич, яка зробила колосальну роботу, аби два проекти – заміна вікон у школі та відкриття навчально-виховного комплексу були успішно завершені в найкоротші строки.

Директор НВК Ольга Дідич щиро дякувала владі за співфінансування проектів, батькам, що долучилися і матеріально, і виконували роботи. Вона тішилась, що їхня шкільна родина збільшилась на понад сорок дошкільнят, а щодня приходять ще нові діточки.

Синьожовту стрічку перерізали голова Сокальської районної ради Микола Пасько, перший заступник голови РДА Ірина Задолинна, Тартаківський сільський голова Степан Орловський. Першими в нове просторе приміщення садочку зайшли дошкільнята, вони тішились новим іграшкам, оглядали розмальовані стіни ігрової кімнати. Тут, у порівнянні з попереднім садочком, дуже просторо. Тішились і батьки, що відтепер їхні діти будуть перебувати в гарних умовах.

Нехай же навчальновиховний комплекс завжди повниться дитячим сміхом, щоб село жило, адже в дітях – наше майбутнє.

Ольга ДЕНИСЮК.

Фото автора.